Eltűnt egy 14 éves füleki lány, Mária

Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Segítsen megtalálni!

A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri egy 14 éves Mária megtalálásában, akit augusztus 27-én láttak utoljára füleki állandó lakcímén.

Mária körülbelül 150 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hajú. Nyaka bal oldalán egy jellegzetes heg található.

Mint írták, a hatóság által közzétett fénykép többéves, a családnak nem áll rendelkezésére frissebb felvétel.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány tartózkodási helyéről, jelezze a 158-as segélyhívó számon.

eltűnt személy
