Reggel elindult az iskolába, ám tanítás után nem tért haza.
Eltűnt egy 13 éves lány, nem érkezett haza az iskolából
A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri a 13 éves Lilien Kyšková megtalálásában, aki szeptember 18-án reggel elindult az iskolába, ám tanítás után nem tért haza. Azóta sem sikerült vele kapcsolatba lépni, holléte ismeretlen.
A zsolnai lány 164 centiméter magas, hosszú sötétbarna haja és kékeszöld szeme van. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pulóvert, valamint fekete-fehér Nike sportcipőt viselt.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személy hollétéről, hívja a 158-as segélyhívót, forduljon a legközelebbi rendőrőrshöz, vagy jelezze a hivatalos rendőrségi Facebook-oldalán.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri az ügyben.
