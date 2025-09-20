Régió

Eltűnt egy 13 éves lány, nem érkezett haza az iskolából

Lilien Kyšková
Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Reggel elindult az iskolába, ám tanítás után nem tért haza.

A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri a 13 éves Lilien Kyšková megtalálásában, aki szeptember 18-án reggel elindult az iskolába, ám tanítás után nem tért haza. Azóta sem sikerült vele kapcsolatba lépni, holléte ismeretlen.

A zsolnai lány 164 centiméter magas, hosszú sötétbarna haja és kékeszöld szeme van. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pulóvert, valamint fekete-fehér Nike sportcipőt viselt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személy hollétéről, hívja a 158-as segélyhívót, forduljon a legközelebbi rendőrőrshöz, vagy jelezze a hivatalos rendőrségi Facebook-oldalán.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az ügyben.

eltűnt személy
Lilien Kyšková
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?