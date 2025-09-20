Eltűnt egy 13 éves lány, nem érkezett haza az iskolából

A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri a 13 éves Lilien Kyšková megtalálásában, aki szeptember 18-án reggel elindult az iskolába, ám tanítás után nem tért haza. Azóta sem sikerült vele kapcsolatba lépni, holléte ismeretlen.

A zsolnai lány 164 centiméter magas, hosszú sötétbarna haja és kékeszöld szeme van. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pulóvert, valamint fekete-fehér Nike sportcipőt viselt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személy hollétéről, hívja a 158-as segélyhívót, forduljon a legközelebbi rendőrőrshöz, vagy jelezze a hivatalos rendőrségi Facebook-oldalán.

