Rejtély, hová mehetett.
Eltűnt a képen látható kislány – segítsen megtalálni
A Szenicei (Senica) Járási Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri annak a 14 éves Sabina Zhánělovának a felkutatásában, akivel utoljára augusztus 29-én tudtak kommunikálni szerettei és közeli ismerősei.
A keresett lány fekete felsőt, fekete cicanadrágot és teniszcipőt viselt, valamint sötétzöld válltáska volt nála.
A hatóságok kérik, amennyiben rendelkeznek a képen látható Sabinával kapcsolatban információval arról, hol tartózkodhat, esetleg találkoztak vele valahol, tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, illetve személyesen bármelyik rendőrkapitányságon.
(regióny)
