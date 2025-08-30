Eltűnt a képen látható kislány – segítsen megtalálni

A Szenicei (Senica) Járási Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri annak a 14 éves Sabina Zhánělovának a felkutatásában, akivel utoljára augusztus 29-én tudtak kommunikálni szerettei és közeli ismerősei.

A keresett lány fekete felsőt, fekete cicanadrágot és teniszcipőt viselt, valamint sötétzöld válltáska volt nála.

A hatóságok kérik, amennyiben rendelkeznek a képen látható Sabinával kapcsolatban információval arról, hol tartózkodhat, esetleg találkoztak vele valahol, tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, illetve személyesen bármelyik rendőrkapitányságon.

(regióny)