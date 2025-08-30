Régió

Eltűnt a képen látható kislány – segítsen megtalálni

eltunt szemely
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Rejtély, hová mehetett.

A Szenicei (Senica) Járási Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri annak a 14 éves Sabina Zhánělovának a felkutatásában, akivel utoljára augusztus 29-én tudtak kommunikálni szerettei és közeli ismerősei.

A keresett lány fekete felsőt, fekete cicanadrágot és teniszcipőt viselt, valamint sötétzöld válltáska volt nála.

A hatóságok kérik, amennyiben rendelkeznek a képen látható Sabinával kapcsolatban információval arról, hol tartózkodhat, esetleg találkoztak vele valahol, tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, illetve személyesen bármelyik rendőrkapitányságon.

(regióny)

eltűnt személy
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?