Segítsen megtalálni!
Eltűnt a hatéves Lara, mindenki őt keresi
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 6 éves Lara Petereket. A kislányt utoljára szeptember 17-én, szerdán látták az állandó lakhelyén, Besztercebányán – azt, hogy hová mehetett, senki sem tudja, életjelet azóta nem adott magáról.
Az eltűnt gyermek átlagos testalkatú, szemei szürkészöldek, haja szőke.
A hatóságok kérik, amennyiben rendelkeznek bárminemű információval arról, hol tartózkodhat a képen szereplő kislány, illetve a napokban találkoztak vele valahol, tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, vagy keressék fel a legközelebbi rendőrőrsöt.
(regióny)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 09.18.
Eltűnt egy 14 éves füleki lány, Mária
2025. 09.16.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.