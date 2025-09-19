Eltűnt a hatéves Lara, mindenki őt keresi

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 6 éves Lara Petereket. A kislányt utoljára szeptember 17-én, szerdán látták az állandó lakhelyén, Besztercebányán – azt, hogy hová mehetett, senki sem tudja, életjelet azóta nem adott magáról.

Az eltűnt gyermek átlagos testalkatú, szemei szürkészöldek, haja szőke.

A hatóságok kérik, amennyiben rendelkeznek bárminemű információval arról, hol tartózkodhat a képen szereplő kislány, illetve a napokban találkoztak vele valahol, tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, vagy keressék fel a legközelebbi rendőrőrsöt.

(regióny)