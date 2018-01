Első kézből tájékoztattak a KKA-ról

Nádszeg | Pénteken a galántai járásbeli faluban tartott tájékoztató előadást a Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) Rigó Konrád, a kulturális minisztérium államtitkára. A résztvevők szerint hasznos volt a találkozó.

Mintegy ötven galántai, dunaszerdahelyi és vágsellyei járásbeli polgármester, önkormányzati képviselő és kultúraszervező vett részt a fórumon. Juhos Ferenc, a Galántai Járási Hivatal vezetője elmondta, a találkozó célja az volt, hogy a pályázók első kézből tájékozódhassanak a lehetőségekről és az újdonságokról. „A KKA az első törvény által garantált kisebbségi intézmény Szlovákiában, amely új fejezetet nyit a kulturális támogatások terén. Egész Dél-Szlovákiát megpróbáljuk bejárni, több városban is lesz találkozó” – nyilatkozta Rigó. Az államtitkár elmondta, hogy a február 5-én záruló pályázati felhívást további két kiírás követi, amelyekre áprilisig lehet jelentkezni. A Kreatív Iparban is lesz új pályázat, több mint harmincmillió eurót osztanak szét. Rigó Konrád részletesen bemutatta a KKA pályázati lehetőségeit, elmondta, hogy a helyi és regionális fesztiválokra is igényelhető támogatás az alapból.

A résztvevők hasznosnak találták a találkozót. „Megtudtuk, hogy a nagy fesztiválokra, amilyen az Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem is lesz kiírás, ami eddig nem jelent meg. Jó volt, hogy választ kaptunk a felmerülő kérdésekre” – mondta Kovács Lajos, Alsószeli polgármestere. Lukács József, Csiliznyárad polgármestere is hasonlóan értékelte a fórumot. „Közelebb kerültünk ahhoz, hogy célirányosan beadhassuk a pályázatainkat” – tette hozzá Lukács József, rámutatva, hogy az elhangzott információkat a pályázatokra való felkészülésnél is hasznosíthatják.