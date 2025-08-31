Régió

Elraboltak és megerőszakoltak egy 16 éves lányt Kassán

rendőrség kk
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Szexuális erőszak gyanúja miatt indított vizsgálatot a rendőrség, miután szombaton egy fiatalkorú lány esett támadás áldozatául Kelet-Szlovákiában. 

A hatóság az esetet nemi erőszak bűncselekményének gyanújaként kezeli – tájékoztatott Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A részletekről egyelőre nem adnak tájékoztatást, mivel a nyomozás még folyamatban van, és az ügy érzékenysége miatt a korai információk kiadása akadályozhatná a további eljárást.

A Markíza tévé információi szerint az eset szombat délután, két óra után történt Kassa Óvárosában: a támadó kézen ragadta a 16 éves lányt, majd az autójába kényszerítette. A jármű hátsó ülésén aztán megkötözte, levetkőztette és megerőszakolta. Ezt követően egy Kassához közeli községbe vitte, ahonnan a lány végül segítséget kért.

szexuális erőszak
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?