Szexuális erőszak gyanúja miatt indított vizsgálatot a rendőrség, miután szombaton egy fiatalkorú lány esett támadás áldozatául Kelet-Szlovákiában.
Elraboltak és megerőszakoltak egy 16 éves lányt Kassán
A hatóság az esetet nemi erőszak bűncselekményének gyanújaként kezeli – tájékoztatott Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
A részletekről egyelőre nem adnak tájékoztatást, mivel a nyomozás még folyamatban van, és az ügy érzékenysége miatt a korai információk kiadása akadályozhatná a további eljárást.
A Markíza tévé információi szerint az eset szombat délután, két óra után történt Kassa Óvárosában: a támadó kézen ragadta a 16 éves lányt, majd az autójába kényszerítette. A jármű hátsó ülésén aztán megkötözte, levetkőztette és megerőszakolta. Ezt követően egy Kassához közeli községbe vitte, ahonnan a lány végül segítséget kért.
