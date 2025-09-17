Előzetes letartóztatásban marad a gimnáziumi késes gyilkosság gyanúsítottja

A legnagyobb hiba az, hogy amikor elsősegélynyújtásra lenne szükség, nem teszünk semmit. Ezen emberélet múlhat - hívta fel a figyelmet a ZaMED mentőszolgálat a szombati elsősegélynyújtási világnap alkalmából, és a szakemberek figyelmeztetnek, hogy kritikus esetben pár perc is sorsdöntő lehet, ezért nem elég csak mentőt hívni, cselekedni kell.