Előzetes letartóztatásban marad a gimnáziumi késes gyilkosság gyanúsítottja

Rendőrségi felvétel
TASR

Továbbra is előzetes letartóztatásban marad Samuel S., a szepesófalui (Spišská Stará Ves) gimnáziumban januárban elkövetett késes támadás gyanúsítottja. Kedden a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) elutasította az előzetes letartóztatás megszüntetésére vonatkozó kérelmét – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Mária Horáková, az ŠTS munkatársa.

„Az előkészítő eljárást vezető bíró elutasította S. S. erre vonatkozó kérelmét” – közölte Horáková.

A késes támadás január 16-án történt a szepesófalui gimnáziumban, a támadásban meghalt egy 18 éves diáklány és egy 51 éves nő, az iskola igazgatóhelyettese. Egy másik diáklány megsérült. A bűncselekmény gyanúsítottja, egy leibici (Ľubicai) fiú, a gimnázium volt diákja ellen előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt folyik büntetőeljárás. 

