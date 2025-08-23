Élőláncot alkotva tiltakoznak ma a nagysurányi akkumulátorgyár megépítése ellen

A találkozót a Nyitrai útnál lévő kiskerteknél hirdették meg. A szervezők arra kérték a helyi és a térségbeli résztvevőket, hogy maguk készítette transzparensekkel érkezzenek.

Egyúttal nyomatékkal hangsúlyozták, hogy a rendezvény politikamentes, ezért nem kívánják, ha bárki bármilyen párt színeiben agitálna és tiltakozna.

Tegnap az érsekújvári vasúti aluljárónál már kifüggesztettek egy molinót a szervezők, amelyen az áll, hogy nem szeretnék, ha megmérgeznék a vizüket, a termőföldjüket és a levegőt, ezért nem értenek egyet a tervezett beruházással.

A tiltakozás szervezői a nemtetszésüket fejezik ki amiatt, hogy a beruházó már megkapta az építési engedélyt, igaz, hogy egyelőre csak a prototípusgyártásra szolgáló objektumok építésére. A környezeti hatásvizsgálat, azaz a nagy EIA még nem zárult le az 1,2 milliárd euró értékű, stratégiailag fontos beruházás esetében.