Élőláncot alkotva tiltakoznak ma a nagysurányi akkumulátorgyár megépítése ellen

Ma 14 órakor élőláncot alkotva tiltakoznak a Védjük, ami a miénk (Iniciatíva chránime si naše) kezdeményezés felhívására a ipari park, ezen belül is az akkugyár megépítése, illetve az értékes termőföld és a víz szennyezése ellen fellépő lakosok. 

A találkozót a Nyitrai útnál lévő kiskerteknél hirdették meg. A szervezők arra kérték a helyi és a térségbeli résztvevőket, hogy maguk készítette transzparensekkel érkezzenek. 

Egyúttal nyomatékkal hangsúlyozták, hogy a rendezvény politikamentes, ezért nem kívánják, ha bárki bármilyen párt színeiben agitálna és tiltakozna. 

Tegnap az érsekújvári vasúti aluljárónál már kifüggesztettek egy molinót a szervezők, amelyen az áll, hogy nem szeretnék, ha megmérgeznék a vizüket, a termőföldjüket és a levegőt, ezért nem értenek egyet a tervezett beruházással. 

A tiltakozás szervezői a nemtetszésüket fejezik ki amiatt, hogy a beruházó már megkapta az építési engedélyt, igaz, hogy egyelőre csak a prototípusgyártásra szolgáló objektumok építésére. A környezeti hatásvizsgálat, azaz a nagy EIA még nem zárult le az 1,2 milliárd euró értékű, stratégiailag fontos beruházás esetében. 

