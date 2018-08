Elkészült a Mária utcai villamosmegálló

Pozsony | Tegnaptól már aMária utcai villamosmegállóban is fel lehet szállni aKórház (Špitálska) utcán közlekedő villamosokra.

A főváros tavaly felújította a Kórház utcai villamossíneket, a megállót azonban csak idén nyáron építették meg, mintegy száztízezer euróból. Az eredeti helyen, a korábbi 60 méter helyett 45 méter hosszú, de fél méterrel szélesebb megállószigetet emeltek. Az indoklás szerint korábban közlekedési fennakadást okozott a túl hosszú villamosmegálló, ezért rövidítették le.

Jegyautomata, elektronikus tájékoztató tábla, szemétkuka, új korlát és padok is vannak az akadálymentesen megközelíthető, a gyengén látók számára is jelzett megállóban. A közelben kivilágított gyalogátkelőt is építettek és módosították a parkolóhelyek kijelölését.

Az építés miatt elterelt 3-as, 4-es, 7-es és 9-es villamos újra a régi útvonalon jár. (béva)