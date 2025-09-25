Alig, hogy szerdán átadták a Kassát, Sacát és Kassaolcsvárt összekötő, több mint 14 kilométer hosszú gyorsforgalmi út második szakaszát, a rendőröknek máris dolguk akadt: egy kisgyermek miatt kellett beavatkozniuk.
Egy kisgyermek sétált az R2-es új szakaszán, a rendőröknek kellett közbelépniük
Ahogy arról a rendőrség a Facebook-oldalán beszámolt, az úttesten egy kiskorú fiú jelent meg, aki gyalogosan közlekedett a járművek között. „A motoros rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és gondoskodtak a gyermek biztonságáról. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát” – írta a rendőrség kommunikációs osztálya.
Emellett emlékeztetettek, hogy a hazai autópályákra és gyorsforgalmi utakra sem gyalogos, sem kerékpáros, sem rolleres nem hajthat fel.
„Ezeket az útvonalakat kizárólag gépjárművek számára alakították ki, így a jogosulatlan jelenlét rendkívül kockázatos”
– tette hozzá a rendőrség, akik szerint az eset mindenkinek egyértelmű figyelmeztetésként szolgál: „az új utak célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést nyújtsanak a sofőröknek, nem pedig az, hogy bárki az életét kockáztassa rajtuk” – zárták a rendőrök.
A dolog érdekessége, hogy az R2-es új szakaszát éppen szerdán nyitotta meg Jozef Ráž közlekedési miniszter. Az újonnan átadott gyorsforgalmi útszakasz a legnagyobb infrastrukturális beruházás a kassai régióban az R4-es határ menti gyorsforgalmi út és a közeli D1-es autópálya megnyitása óta. Összeköti az R4-es és a D1-es nyomvonalát, lehetővé téve, hogy a várost teljesen elkerüljék a délkeleti oldalon. A teherforgalom így kényelmesen halad át a D1-es autópályáról az R4-esre Magyarország irányába, illetve fordítva, Magyarországról Eperjes felé.
„Kassa egyértelműen azon városok közé tartozik, ahol a lehető leghamarabb hatékony közlekedési megoldást kellett hoznunk. Szlovákia második legnagyobb városa naponta rendkívül nagy forgalmi terheléssel küzd. Csúcsidőben a közlekedés bonyolult, nem is beszélve azokról a napokról, amikor valamilyen javítás zajlik a városban. Az új gyorsforgalmi körgyűrű rendszerszintű megoldást hoz”
– mondta Ráž.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.