Egy kisgyermek sétált az R2-es új szakaszán, a rendőröknek kellett közbelépniük

Ahogy arról a rendőrség a Facebook-oldalán beszámolt, az úttesten egy kiskorú fiú jelent meg, aki gyalogosan közlekedett a járművek között. „A motoros rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és gondoskodtak a gyermek biztonságáról. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát” – írta a rendőrség kommunikációs osztálya.

Emellett emlékeztetettek, hogy a hazai autópályákra és gyorsforgalmi utakra sem gyalogos, sem kerékpáros, sem rolleres nem hajthat fel.

„Ezeket az útvonalakat kizárólag gépjárművek számára alakították ki, így a jogosulatlan jelenlét rendkívül kockázatos”

– tette hozzá a rendőrség, akik szerint az eset mindenkinek egyértelmű figyelmeztetésként szolgál: „az új utak célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést nyújtsanak a sofőröknek, nem pedig az, hogy bárki az életét kockáztassa rajtuk” – zárták a rendőrök.