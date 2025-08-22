Régió
Frissítve

Eljárás indult az anya ellen, aki kádba fojtotta gyermekeit

Eljárás indult az anya ellen, aki kádba fojtotta gyermekeit
TASR-felvétel
tasr
TASR

A rendőrség emberöléssel és közveszély okozásával gyanúsított meg egy nőt a keddi lakástűz ügyében, mely során a pozsonyi Főrévben (Ružinov) két gyermek életét vesztette. A Pozsony I. Városi Bíróság csütörtökön 17.00-kor fog dönteni a nő őrizetbe vételéről – nyilatkozott a Pozsonyi Kerületi Ügyészség és a Pozsonyi Kerületi Bíróság.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség ügyésze javasolta a nő őrizetbe vételét. Pavol Adamčiak, a Pozsonyi Kerületi Bíróság szóvivője megerősítette a TASR-nek, hogy a gyanúsított bírósági meghallgatása csütörtökön 17.00-kor lesz a Pozsony I. Városi Bíróságon.

Kedden lakástűz ütött ki a főrévi Hrachová utcán. A mentők a helyszínen elláttak két felnőttet, két gyermek életét már nem sikerült megmenteni. A rendőrség a helyszínen letartóztatott egy nőt. A médiában megjelent információk alapján a nő először megölte két gyermekét, majd felgyújtotta a lakást.

Galéria
Kádba fojtotta gyerekeit, ezután gyújtotta fel a lakást a pozsonyi édesanya
Kádba fojtotta gyerekeit, ezután gyújtotta fel a lakást a pozsonyi édesanya
Kádba fojtotta gyerekeit, ezután gyújtotta fel a lakást a pozsonyi édesanya
Kádba fojtotta gyerekeit, ezután gyújtotta fel a lakást a pozsonyi édesanya
+11fotó
Kapcsolódó cikkünk
Tűz ütött ki egy lakásban, két gyermek életét vesztette
Régió

Tűz ütött ki egy lakásban, két gyermek életét vesztette

Kapcsolódó cikkünk
Kádba fojtotta gyerekeit, ezután gyújtotta fel a lakást a pozsonyi édesanya
Régió
Frissítve

Kádba fojtotta gyerekeit, ezután gyújtotta fel a lakást a pozsonyi édesanya

Kapcsolódó cikkünk
A tragikus tűzeset következményeivel az önkormányzat is foglalkozik
Régió

A tragikus tűzeset következményeivel az önkormányzat is foglalkozik

gyilkosság
emberölés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?