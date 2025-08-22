A rendőrség emberöléssel és közveszély okozásával gyanúsított meg egy nőt a keddi lakástűz ügyében, mely során a pozsonyi Főrévben (Ružinov) két gyermek életét vesztette. A Pozsony I. Városi Bíróság csütörtökön 17.00-kor fog dönteni a nő őrizetbe vételéről – nyilatkozott a Pozsonyi Kerületi Ügyészség és a Pozsonyi Kerületi Bíróság.
Eljárás indult az anya ellen, aki kádba fojtotta gyermekeit
A Pozsonyi Kerületi Ügyészség ügyésze javasolta a nő őrizetbe vételét. Pavol Adamčiak, a Pozsonyi Kerületi Bíróság szóvivője megerősítette a TASR-nek, hogy a gyanúsított bírósági meghallgatása csütörtökön 17.00-kor lesz a Pozsony I. Városi Bíróságon.
Kedden lakástűz ütött ki a főrévi Hrachová utcán. A mentők a helyszínen elláttak két felnőttet, két gyermek életét már nem sikerült megmenteni. A rendőrség a helyszínen letartóztatott egy nőt. A médiában megjelent információk alapján a nő először megölte két gyermekét, majd felgyújtotta a lakást.
