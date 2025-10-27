1989-ben építették meg a csarnokot, amely teljes egészében eltakarja az állomás eredeti épületét, s azóta tulajdonképpen semmilyen jelentős átalakítást nem hajtottak végre a főállomáson
Elhúzódik a pozsonyi vasúti főállomás környékén végzett pályafelújítás
Eredetileg október 28-ra tervezték a pozsonyi főállomás környékén végzett pályafelújítási munkák befejezését, de ezt most november 7-re tolták ki – tájékoztatott hétfőn a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK).
„Emiatt a pozsonyi főállomás helyett továbbra is Pozsony-Újváros állomásra futnak be a Besztercebánya-Galánta-Pozsony vonalon közlekedő Urpín gyorsvonatok, kivéve négy járatot, az Urpín 11831-es, 11833-as, 11842-es és 11844-es vonatot. Ezek viszont módosított időpontban indulnak, illetve érkeznek a főállomásra” – tette hozzá a társaság.
A ZSSK azt is közölte, hogy a felújítás befejezéséig a Leo Express magántársaság vonatain is érvényesek az állami vasúttársaság jegyei az Újváros és a főállomás közötti szakaszon.
