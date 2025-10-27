Régió

Elhúzódik a pozsonyi vasúti főállomás környékén végzett pályafelújítás

főállomás
TASR-felvétel

1989-ben építették meg a csarnokot, amely teljes egészében eltakarja az állomás eredeti épületét, s azóta tulajdonképpen semmilyen jelentős átalakítást nem hajtottak végre a főállomáson

tasr
TASR

Eredetileg október 28-ra tervezték a pozsonyi főállomás környékén végzett pályafelújítási munkák befejezését, de ezt most november 7-re tolták ki – tájékoztatott hétfőn a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK).

„Emiatt a pozsonyi főállomás helyett továbbra is Pozsony-Újváros állomásra futnak be a Besztercebánya-Galánta-Pozsony vonalon közlekedő Urpín gyorsvonatok, kivéve négy járatot, az Urpín 11831-es, 11833-as, 11842-es és 11844-es vonatot. Ezek viszont módosított időpontban indulnak, illetve érkeznek a főállomásra” – tette hozzá a társaság.

A ZSSK azt is közölte, hogy a felújítás befejezéséig a Leo Express magántársaság vonatain is érvényesek az állami vasúttársaság jegyei az Újváros és a főállomás közötti szakaszon.

pozsonyi Főállomás
Pozsony
vasút
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?