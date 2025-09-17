Elhunyt Olasz István belgyógyász

A nyár lassan a végéhez közeledik, és vele együtt a meleg esték is. Érkezik az ősz – az időszak, amely gyakran hozza magával a nyirkos időjárást, az esőt és a hideget. A gyerekek visszatérnek az iskolapadba, és sok szülő már most azon gondolkodik, hányszor lesznek ismét betegek, és hányszor terjed át rájuk is a betegség. Hogyan működik az immunitás? Mikor szükséges orvoshoz fordulni? Mit jelent a CRP rövidítés?