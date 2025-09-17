Olasz István
Elhunyt Olasz István belgyógyász
82 éves korában elhunyt Olasz István belgyógyász. Temetése 2025. szeptember 19-én 15 órakor lesz a felsőszeli római katolikus temetőben.
Olasz István 1942. december 23-án született és nevelkedett Vízkeleten, majd a pozsonyi orvosi egyetemen szerzett diplomát 1967-ben.
Pályáját Galántán kezdte a mostani öreg kórházban, az akkor egy osztállyal működő belgyógyászaton, ahol később főorvos helyettesként, majd 1987-től osztályvezető főorvosként dolgozott. A galántai egészségügyi intézményben nyugdíjba vonulásáig, összesen 37 évig tevékenykedett.
A gyógyítás mellett számos nővér szerzett specializációt segítségével, illetve orvosok pályakezdését irányította, akiknek legtöbbje ma is valamelyik galántai szakrendelőben vagy Szlovákia klinikáinak egyikében dolgozik.
Nyugdíjazása után hét évig dolgozott a nádszegi hospice-házban.
Munkáját a hobbijának tekintette, saját elmondása szerint minden nap tette a dolgát, a legfőbb célja az volt, hogy a páciensnél a panaszok és eredmények alapján megállapítsa a betegséget, és az aktuális tudománynak megfelelően a legjobb kezelési módot alkalmazza.
Az elmúlt években feleségével, Olasz Zsuzsanna fogorvossal Felsőszeliben élte a nyugdíjasok mindennapjait. Kertészkedett, szívesen segített a konyhában a feleségének, főként, amikor Éva lányuk és István fiuk hazalátogattak az unokákkal.
Tavaly májusban Galánta polgármesteri díjjal jutalmazta Olasz Istvánt a diagnosztika, a kezelés területén, az új módszerek bevezetése elismeréseként, valamint a belgyógyászati osztály dolgozóinak a nevelésében kifejtett munkájáért.
