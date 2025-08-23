Egy 48 éves nő szombaton két embert is megfenyegetett Pöstyénben, miközben fegyvert szegezett rájuk.
Őrizetbe vettek egy nőt, aki fegyverrel fenyegette a járókelőket – egyiküket állítólag azért, mert angolul beszélt
A nő először egy férfira fogta a fegyvert, állítólag azért, mert az angolul beszélt. Ezután autóba ült és elhajtott. Néhány órán belül újabb bejelentés érkezett: egy városi üzlet előtt ismét hasonlóan lépett fel.
A kiérkező járőrök a nőt őrizetbe vették. Az esetet veszélyes fenyegetés gyanújával vizsgálják.
A rendőrség közölte: később kiderült, hogy a használt eszköz nem valódi lőfegyver, hanem utánzat.
