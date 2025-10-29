Párkány is összébb húzza a nadrágszíjat

A városnak nincsenek komoly tartozásai, de a november végétől életbe lépő állami adósságfék miatt – a többi településhez hasonlóan –, a Duna-parti településen is szigorúbban fogják vissza majd a kiadásokat.

Visszafogott gazdálkodásra kényszerülnek

A rendkívüli ülés legfontosabb pontja kétségtelenül Párkány jövő évi költségvetésének jóváhagyása volt. A városháza pénzügyi osztályvezetője előterjesztésében hangsúlyozta, hogy az állami, központi adósságfék és a konszolidáció életbe lépése nem újdonság, mert a települések országszerte már 2020 óta konszolidálnak, most pedig – bár az államadósság emelkedését nem ők okozták – ismét szigorú és visszafogott gazdálkodásra kényszerülnek.

Az új hitelfelvételek lehetősége beszűkül és nagyobb fejlesztések, beruházások, projektek esetében is jóval kisebb mozgásterük lesz. A költségvetés vitájában több képviselő is figyelmeztetett arra, hogy Párkány az utóbbi időben egyre több fejlesztésre kölcsönt vett, illetve venne fel, ez pedig a mai gazdasági viszonyok mellett komolyabb eladósodással fenyeget.

Eugen Szabó polgármester minderre úgy reagált, hogy 2025-ben a város három nagyobb hitelt már teljes mértékben kifizetett, a tervezett, nagyobb beruházások esetében pedig csak akkor veszik igénybe a képviselők által megszavazott kölcsönöket, ha az állami alapokból és pályázatokból is nyernek támogatást.

A mostanában felkapott híresztelésekkel ellentétben Párkánynak nincs komolyabb tartozása, még a többi, hasonló városhoz képest is jól áll.

A beterjesztett anyagból ugyanakkor az is kiderül, hogy az idén, a Nyitra megyétől az Enerbyt hőszolgáltató fejlesztési céljaira jóváhagyott, hosszú távú bankkölcsön jövő évi, tervezett költsége 43 ezer euró, a Sobieski utcai közművesítésre és telekfejlesztésre megszavazott, áthidaló bankhitelt pedig a telkek eladásából törleszti majd a város.

2026-ban rendbe szeretnék tenni a Sport utca útburkolatát és a stadion melletti területet, tovább építenék a Kertész utcai kerékpárutat és járdát, és kialakítanák a Hátsó utcai parkolót is. A Nánai út mentén tervezett bérlakásokra is csak akkor vesz majd fel kölcsönt Párkány, ha nyernek az Állami Lakásfejlesztési Alap pályázatán. Ugyanez vonatkozik a tervezett, bentlakásos idősek otthonára is, azaz állami támogatás nélkül nem folyamodnak hitelért. A Jesenský utca 90-92- es szám alatti parkolón pedig saját forrásból javítási munkákat terveznek.

Turizmusfejlesztés és nevezéktan

A rendkívüli ülésen bemutatkozott Milan Gemzický, a Štúrovo–Parkan Területi Turisztikai Szervezet igazgatója is, aki ez év elejétől tölti be posztját és aki a társulás idei tevékenységéről illetve a szervezet további turizmusfejlesztési terveiről számolt be. A szervezethez idén Ebed, Kürt és Béla is csatlakozott.