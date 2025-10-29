Alapos vita után jóváhagyták a jövő évi költségvetést
Párkány is összébb húzza a nadrágszíjat
A képviselő-testület október 28-án tartott, rendkívüli ülésén elfogadták Párkány jövő évi költségvetését, és egy új utca elnevezéséről is döntöttek.
A városnak nincsenek komoly tartozásai, de a november végétől életbe lépő állami adósságfék miatt – a többi településhez hasonlóan –, a Duna-parti településen is szigorúbban fogják vissza majd a kiadásokat.
Visszafogott gazdálkodásra kényszerülnek
A rendkívüli ülés legfontosabb pontja kétségtelenül Párkány jövő évi költségvetésének jóváhagyása volt. A városháza pénzügyi osztályvezetője előterjesztésében hangsúlyozta, hogy az állami, központi adósságfék és a konszolidáció életbe lépése nem újdonság, mert a települések országszerte már 2020 óta konszolidálnak, most pedig – bár az államadósság emelkedését nem ők okozták – ismét szigorú és visszafogott gazdálkodásra kényszerülnek.
Az új hitelfelvételek lehetősége beszűkül és nagyobb fejlesztések, beruházások, projektek esetében is jóval kisebb mozgásterük lesz. A költségvetés vitájában több képviselő is figyelmeztetett arra, hogy Párkány az utóbbi időben egyre több fejlesztésre kölcsönt vett, illetve venne fel, ez pedig a mai gazdasági viszonyok mellett komolyabb eladósodással fenyeget.
Eugen Szabó polgármester minderre úgy reagált, hogy 2025-ben a város három nagyobb hitelt már teljes mértékben kifizetett, a tervezett, nagyobb beruházások esetében pedig csak akkor veszik igénybe a képviselők által megszavazott kölcsönöket, ha az állami alapokból és pályázatokból is nyernek támogatást.
A mostanában felkapott híresztelésekkel ellentétben Párkánynak nincs komolyabb tartozása, még a többi, hasonló városhoz képest is jól áll.
A beterjesztett anyagból ugyanakkor az is kiderül, hogy az idén, a Nyitra megyétől az Enerbyt hőszolgáltató fejlesztési céljaira jóváhagyott, hosszú távú bankkölcsön jövő évi, tervezett költsége 43 ezer euró, a Sobieski utcai közművesítésre és telekfejlesztésre megszavazott, áthidaló bankhitelt pedig a telkek eladásából törleszti majd a város.
2026-ban rendbe szeretnék tenni a Sport utca útburkolatát és a stadion melletti területet, tovább építenék a Kertész utcai kerékpárutat és járdát, és kialakítanák a Hátsó utcai parkolót is. A Nánai út mentén tervezett bérlakásokra is csak akkor vesz majd fel kölcsönt Párkány, ha nyernek az Állami Lakásfejlesztési Alap pályázatán. Ugyanez vonatkozik a tervezett, bentlakásos idősek otthonára is, azaz állami támogatás nélkül nem folyamodnak hitelért. A Jesenský utca 90-92- es szám alatti parkolón pedig saját forrásból javítási munkákat terveznek.
Turizmusfejlesztés és nevezéktan
A rendkívüli ülésen bemutatkozott Milan Gemzický, a Štúrovo–Parkan Területi Turisztikai Szervezet igazgatója is, aki ez év elejétől tölti be posztját és aki a társulás idei tevékenységéről illetve a szervezet további turizmusfejlesztési terveiről számolt be. A szervezethez idén Ebed, Kürt és Béla is csatlakozott.
Az igazgatónak többen felrótták a következőket: annak ellenére, hogy Párkány a komáromi székhelyű Duna mente TDM-ből évekkel ezelőtt pont azért vált ki, hogy hatékonyabban érvényesítse a saját és vonzáskörzete idegenforgalmi érdekeit, az új igazgató marketing- és reklámanyagokban, valamint interneten is a Visit Podunajsko nevet használja. Ez az elnevezés márpedig az idelátogató, vagy itt pihenni, üdülni, túrázni szándékozó vendégek számára alaposan megtévesztő, vélhetően a komáromi szervezet javára és a párkányi szervezet rovására. Ráadásul az új igazgató az új név használatáról nem egyeztetett a képviselő-testülettel, pedig a párkányi székhelyű és a város által is fenntartott szervezet nevét az önkormányzat hagyta jóvá.
Gemzický minderre úgy reagált, hogy igazgatóként mindig is Párkány és a vonzáskörzetbe tartozó települések fejlesztése az elsődleges számára. Az elnevezésben pedig nem lát semmi kivetnivalót, mert szerinte a Duna mentét fogalomként, területi, tájegységi elnevezésként mindenütt ismerik, komplex, igényes turisztikai csomagokat, szolgáltatásokat is ezen a néven lehet jobban eladni, népszerűsíteni.
Attól pedig nem fél, hogy ezt a térséget a név miatt a külföldiek a komáromi régióval vagy Pozsony környékével kevernék össze, hiszen a mai digitális technikával, útvonaltervezéssel, célzott kereséssel és a mesterséges intelligencia használatával bárki pontosan megtalálhatja a Štúrovo-Parkan TDM területét, látnivalóit, nevezetességeit.
Gemzický azt is hozzátette, hogy a Visit Podunajsko elnevezésű weboldalon kizárólag a párkányi TDM ajánlatait találja majd a turista. Emellett, szervezeti oldalként megmarad a társulás eddigi internetes felülete is.
Ján Oravec képviselő viszont közölte, hogy az igazgató válaszai őt továbbra sem győzték meg, ő továbbra is félrevezetőnek és károsnak tartja egy olyan név használatát, amely nem a saját szervezet népszerűsíti, teszi ismertebbé, elvégre Párkány és a vonzáskörzetéből a társulásba csatlakozott falvak pénzén tartják fenn a társulást. „Nem azt vitatom, hogy a Duna mente vagy a Podunajsko elnevezés helyes-e vagy sem. Még a tervekkel és a tevékenységgel is egyetértek, ahogy a szomszéd szervezetekkel is együtt kell működni, ez rendben van.
Azt kifogásolom, de erősen, hogy ez a senkivel nem konzultált elnevezés anyagilag is káros lehet akár – és igenis, továbbra is megtévesztő egy kimondottan irántunk érdeklődő vadidegen számára. Különböznünk kell a többiektől, ahogy különbözünk is, mert más lehetőségeink, adottságaink, attrakcióink vannak és ezt világosan jelezni kéne. Ebből a szempontból az igazgató úr elnevezése félrevezető. Ezt továbbra is fenntartom“
– szögezte le Oravec. Az ügyben kipattant vitához egy külön cikkben térünk majd vissza.
A rendkívüli önkormányzati ülésen jóváhagyták egy, a Duna-parthoz közeli új utca elnevezését is, Napsugár utca – Slnečná ulica néven veszik fel a jegyzékbe. A képviselő-testület legközelebb decemberben ülésezik.
