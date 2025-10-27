Az életműdíj nyertese a Phoenix RT
Életműdíjas a Phoenix RT – harmadszor zenéltek a „nagykorú” zenekarok a Csaplárban (FOTÓK)
Szombat este ismét hazai zenekarok koncerteztek a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban a harmadik alkalommal megrendezett „Nagykorú Felvidéki Zenekarok a Csaplárban ...és a fiatalok!” című zenei estén.
A Csaplár, a SZMAZE és a Big Man Pub közös szervezésében, Dunaszerdahely város és több önkéntes támogató segítségével megvalósult esemény ezúttal is bemutatta a felvidéki magyar könnyűzene sokszínű palettáját.
A közönség a bázis
A program első fellépője este 6 órakor a tavalyi Felvidéki Magyarock Életműdíjas RAF-II zenekar volt. A közönség a régi kedvencek mellett néhány meglepetésdalt is hallhatott. A koncert végén Lacza Gergely, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE) elnöke lépett a mikrofon elé, hogy felkonferálja az idei életműdíj nyertesét. A Felvidéki Magyarock Életműdíjjal minden évben egy olyan, legalább tizennyolc éve működő, magyar nyelven alkotó zenekart ismernek el, amely saját szerzeményeivel és kiemelkedő művészi teljesítményével gazdagítja a felvidéki könnyűzenei életet. Az életműdíj ötletgazdája Takács Tímea, a városi művelődési központ korábbi igazgatója volt, aki lapunknak elárulta, hogy három évvel ezelőtt, amikor először részt vett az eseményen, lenyűgözték a tehetséges fellépők.
„Olyan lelkes lettem, hogy azonnal javasoltam Lacza Gergelynek egy díj megalapítását. Szeretnénk, ha ez nem csak egy városi esemény maradna, hanem regionális vagy akár országos rendezvénnyé nőné ki magát”
– mondta az ötletgazda. Amellett felhívta a figyelmét arra, hogy a zenekaroknak szüksége van egy bázisra, egy közönségre, ami a formációk mögött áll, hogy ne hagyják abba a zenélést. Egy nappal a díjkiosztó előtt, október 24-én, utoljára lépett színpadra a sokak által ismert és szeretett felvidéki Gorlo Volka és az Estendøn zenekar, akik a budapesti Dürer Kertben adtak közös búcsúkoncertjüket, majd hajoltak meg utoljára a közönség előtt.
A nyertes zenekar
Iván Péter, a városi művelődései központ jelenlegi igazgatója és Michnya Róbert, a Big Man Pub vezetőjének döntése alapján a nyertes a Phoenix RT zenekar lett. Puss Tamás és Lépes Ferenc büszkén vették át a díjat Takács Tímeától, valamint Michnya Róberttől. Egy különleges, gitár formájú szobrocskát és díszoklevelet kaptak, valamint egy, a díjazott zenekart ábrázoló egyedi festményt is, melyet ifj. Nagy Dániel és Lakasz Gabriella készítettek közösen. A zenekar legközelebbi koncertje december 27-én lesz Dunaszerdahelyen, Puss Tamás 40. születésnapjával összekapcsolva, ahol régi zenésztársakkal állnak színpara, végül pedig népzenészekkel egészülnek majd ki.
„Nem számítottunk a díjra. Dobosunkkal, Lépes Ferenccel 22 éve zenélünk már együtt, de még soha nem kaptunk Felvidéken díjat, ez az első alkalom. Harmónia díjra voltunk jelölve többször is, de nyerni soha nem sikerült. Ez a Felvidéki Magyarock Életműdíj most nagyon jól esett”
– árulta el lapunknak Puss Tamás, a formáció énekes basszusgitárosa. Hozzátette, hogy a 2024-es év emlékezetes volt számukra, hiszen szerepeltek a „A Dal” című tehetségkutató műsorban, a maximum pontos döntőbe jutásuk pedig különösen remek érzés volt. A legjobb négybe kerülve rengetegen megismerték őket. Nyilatkozatukban kiemelték gitárosuk, Győrög Márton elhivatottságát, aki utóbbi időben a mindennapi teendőkön felül sokat dolgozott hangosításuk tökéletesítésén, sok új ötletet köszönhet neki a zenekar.
Reflektorfény az aktív zenekarokon
A koncertfolyamban a házigazda, az Expired Passport fellépése következett, majd az est zárásaként 9 órakor a fiatal generáció képviseletében a Bogas zenekar, a Felvidéki Zenei Társaság (FEZET) tehetségkutató győztese lépett a színpadra. Lacza Gergely, a program főszervezője elárulta, hogy hosszas szervezés előzte meg az eseményt. Amiatt tartják fontosnak könnyűzenei díjukat, mivel a sokak által ismert felvidéki Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat sem adták át már idén, így a Felvidéki Magyarock Életműdíjon kívül Szlovákia-szerte pillanatnyilag nem létezik könnyűzenei díj, amivel az itteni magyar zenészeket, előadókat elismerhetnék. Kiemelte azt is, hogy az aktuális díjazott elismerésén túl a rendezvény az aktívan alkotó szlovákiai magyar könnyűzenészek és formációk munkáját is szeretné reflektorfénybe állítani.
A jövő záloga: önmagunk megbecsülése
A Phoenix RT a díjat az utóbbi tíz évben elért kimagasló eredményeiért kapta.
„Az utóbbi években jól ismert zenekar lettek, több tehetségkutatóban is nagy sikerrel szerepeltek. Az alapító tagok döntése egyértelmű volt”
– osztotta meg lapunkkal Lacza Gergely, majd megjegyezte, hogy reméli, ez a díj felnyitja majd a szervezők szemét a hazai tehetségekre.
„Nagyon sok tehetséges zenekarunk van, akiket több helyre is meghívhatnának. Ez kicsit olyan, mint egy termelői piac, ott is a hazait vesszük, mert sokkal jobb íze van, tudod, hogy honnan származik, nincs benne vegyszer. Ha a saját dolgainkat nem becsüljük meg, akkor nem tudom, van-e jövőnk”
– zárta gondolatait a főszervező.
A Felvidéki Magyarock Életműdíj és a „nagykorú zenekarok” rendezvénye mára hagyománnyá vált: egy este, amikor a felvidéki magyar zenei múlt, jelen és jövő találkozik a Csaplár színpadán – élő bizonyítékaként annak, hogy a rockzene ereje közösséget formál és generációkat köt össze.
