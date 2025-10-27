Életműdíjas a Phoenix RT – harmadszor zenéltek a „nagykorú” zenekarok a Csaplárban (FOTÓK)

A Csaplár, a SZMAZE és a Big Man Pub közös szervezésében, Dunaszerdahely város és több önkéntes támogató segítségével megvalósult esemény ezúttal is bemutatta a felvidéki magyar könnyűzene sokszínű palettáját.

A közönség a bázis

A program első fellépője este 6 órakor a tavalyi Felvidéki Magyarock Életműdíjas RAF-II zenekar volt. A közönség a régi kedvencek mellett néhány meglepetésdalt is hallhatott. A koncert végén Lacza Gergely, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE) elnöke lépett a mikrofon elé, hogy felkonferálja az idei életműdíj nyertesét. A Felvidéki Magyarock Életműdíjjal minden évben egy olyan, legalább tizennyolc éve működő, magyar nyelven alkotó zenekart ismernek el, amely saját szerzeményeivel és kiemelkedő művészi teljesítményével gazdagítja a felvidéki könnyűzenei életet. Az életműdíj ötletgazdája Takács Tímea, a városi művelődési központ korábbi igazgatója volt, aki lapunknak elárulta, hogy három évvel ezelőtt, amikor először részt vett az eseményen, lenyűgözték a tehetséges fellépők.

„Olyan lelkes lettem, hogy azonnal javasoltam Lacza Gergelynek egy díj megalapítását. Szeretnénk, ha ez nem csak egy városi esemény maradna, hanem regionális vagy akár országos rendezvénnyé nőné ki magát”

– mondta az ötletgazda. Amellett felhívta a figyelmét arra, hogy a zenekaroknak szüksége van egy bázisra, egy közönségre, ami a formációk mögött áll, hogy ne hagyják abba a zenélést. Egy nappal a díjkiosztó előtt, október 24-én, utoljára lépett színpadra a sokak által ismert és szeretett felvidéki Gorlo Volka és az Estendøn zenekar, akik a budapesti Dürer Kertben adtak közös búcsúkoncertjüket, majd hajoltak meg utoljára a közönség előtt.