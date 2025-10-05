Életmentő rendőrök a vágsellyei templomban

Vágsellyén hagyománnyá vált, hogy Szent Mihály arkangyal a rend őreinek védőszentje napjához legközelebb eső vasárnapon rendőri szentmisét tartanak, és megjutalmazzák az arra leginkább érdemeseket.

Idén két városi rendőrt jutalmaztak meg, akik nem vették félvállról a név nélküli lakossági bejelentést és egy idős asszonynak sikerült megmenteni ezzel az életét. Barbora Čandalová és Rudolf Drahoš rendőrök a vágsellyei Nárcisz utcába siettek, ahol az első emeleti lakása konyhájában elesett a 72 éves Éva asszony, és önerőből nem tudott felállni.

Mivel az ajtó zárva volt, a városi rendőrök segítségül hívták a tűzoltókat, és az emeleti erkélyen át behatoltak a lakásba az eszméletét vesztett asszonyhoz. Azonnal kihívták a mentősöket, akik a magatehetetlennőt a galántai kórházba szállították. Megmentőinek köszönhetően Éva asszony mára felépült, tudtuk meg Koller Erika városi szóvivőtől.

A František Bartoš rendőri lelkész és Nagy Péter vágsellyei plébános celebrálta a szentmisén elhangzott, hogy a hit erejével megváltoztatható a világ. Ne féljünk valami nagyot tenni az életben, mert aki álmodik az él, aki emlékezik, az már búcsúzóban van. Akinek hite van, annak a tetteit is megáldják.

Jozef Belický, Vágsellye polgármestere Szent Mihály arkangyalt, a rendőrök védőszentjét említette beszédében. Köszönetet mondott az állami és a városi rendőrég munkatársainak, akik az itt élő lakosok védelmének szentelik az életüket. Ugyanakkor köszönetet mondott a lakosoknak is, akik tiszteletben tartják és kellő módon értékelik a rend őreinek munkáját.

„Mindenki tudja, hogy a rendőr munkája nem csak a törvények betartásának, annak ellenőrzéséről szól. Mások védelme érdekében akkor is segítenek, amikor a környezet érzéketlen, amikor életük kockáztatása árán kell bevetésre indulniuk. Többre van szükségük a munkavégzés során, mint szakértelemre, türelem, megértésre, együttérzésre. A díjazottak munkájuk felelősségteljes végzésével példát mutatnak a többieknek” –

mondta Belický.