„Emberség, együttérzés és szakértelem jellemzi az állami és a városi rendőrség szolgálatában dolgozókat” – hangsúlyozta Jozef Belický, Vágsellye polgármestere a mai vasárnapi rendőri szentmisén az Antiochiai Szent Margit plébániatemplomban.
Életmentő rendőrök a vágsellyei templomban
Vágsellyén hagyománnyá vált, hogy Szent Mihály arkangyal a rend őreinek védőszentje napjához legközelebb eső vasárnapon rendőri szentmisét tartanak, és megjutalmazzák az arra leginkább érdemeseket.
Idén két városi rendőrt jutalmaztak meg, akik nem vették félvállról a név nélküli lakossági bejelentést és egy idős asszonynak sikerült megmenteni ezzel az életét. Barbora Čandalová és Rudolf Drahoš rendőrök a vágsellyei Nárcisz utcába siettek, ahol az első emeleti lakása konyhájában elesett a 72 éves Éva asszony, és önerőből nem tudott felállni.
Mivel az ajtó zárva volt, a városi rendőrök segítségül hívták a tűzoltókat, és az emeleti erkélyen át behatoltak a lakásba az eszméletét vesztett asszonyhoz. Azonnal kihívták a mentősöket, akik a magatehetetlennőt a galántai kórházba szállították. Megmentőinek köszönhetően Éva asszony mára felépült, tudtuk meg Koller Erika városi szóvivőtől.
A František Bartoš rendőri lelkész és Nagy Péter vágsellyei plébános celebrálta a szentmisén elhangzott, hogy a hit erejével megváltoztatható a világ. Ne féljünk valami nagyot tenni az életben, mert aki álmodik az él, aki emlékezik, az már búcsúzóban van. Akinek hite van, annak a tetteit is megáldják.
Jozef Belický, Vágsellye polgármestere Szent Mihály arkangyalt, a rendőrök védőszentjét említette beszédében. Köszönetet mondott az állami és a városi rendőrég munkatársainak, akik az itt élő lakosok védelmének szentelik az életüket. Ugyanakkor köszönetet mondott a lakosoknak is, akik tiszteletben tartják és kellő módon értékelik a rend őreinek munkáját.
„Mindenki tudja, hogy a rendőr munkája nem csak a törvények betartásának, annak ellenőrzéséről szól. Mások védelme érdekében akkor is segítenek, amikor a környezet érzéketlen, amikor életük kockáztatása árán kell bevetésre indulniuk. Többre van szükségük a munkavégzés során, mint szakértelemre, türelem, megértésre, együttérzésre. A díjazottak munkájuk felelősségteljes végzésével példát mutatnak a többieknek” –
mondta Belický.
A mai ünnepségen további négy személyt jutalmaztak, köztük városi és állami rendőröket, többéves önfeláldozó munkájukért.
David Malý alhadnagyot, Jaroslava Petkovát, František Mészáros őrnagyot és Norbert Očovský rendőrkapitányt.
Az ünnepi menet a szentmise után Szent Mihály arkangyal szobrához vonult. 1991-ben még a Vágsellyei Városi Rendőrség alapítójaként, 2002-ig annak a parancsnokaként ismerték Jozef Belickýt a városban élők. Ma már Peter Krokavec áll a városi rendőrség élén és két évtizede folytatja az elődje által megkezdett munkát.
Több lakossági visszajelzést kaptunk, számos emberségről szóló történetet megosztottunk már a segítőkészségükről.
Marián Kubalec ezredes a Vágsellyei Járási Rendőrkapitányság vezetője legutóbb az önkormányzati ülésen beszámolt arról, hogy a vezetésük alá tartozó három körzetben, Vágsellye, Mocsonok és Farkasd térségében nem emlekedett a bűnügyek száma, és Nyitra megyén belül az egyik legeredményesebb járási kapitányságként működnek.
