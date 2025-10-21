Életmentéskor minden perc számít – megoldás a mentőskulcs

A vágsellyei tűzoltók ezen a héten vették át a mintegy 150 lakóház bejáratát nyitó univerzális kulcsokat és chipeket, hogy gyorsabban bejuthassanak veszély esetén a lakosok otthonába. A továbbiakban ilyen kulcsokat kapnak a mentősök, valamint az állami és a városi rendőrség munkatársai is.

A lakásszövetkezet kezdeményezésének köszönhető, hogy a vágsellyei lakóházak bejáratainak mintegy harminc százalékát mások segítsége nélkül is kinyithatják a mentőszolgálatot végzők.

Ondrej Sirota, a vágsellyei tűzoltóság parancsnoka az átadáskor elmondta, hogy az univerzális kulcsok sokat segíthetnek abban, hogy ne kelljen például az éjszakai órákban más lakókhoz fordulniuk segítségért. „Amikor csengetünk, sokan először az ablakhoz mennek, hogy megnézzék, valóban igazat mondunk-e, hogy mi vagyunk a tűzoltók, és csak utána nyitnak ajtót. Ez természetesen érthető, de a munkánkban minden perc számít” – tette hozzá Sirota. Olyan esetekről is beszámolt, amikor csőrepedés volt a lakóházban és már vagy öt emeletet elárasztott a víz. Ha hamarabb bejutottak volna az épületbe, hamarabb közbeléphettek volna.

A Vágsellyei Városi Hivatal tájékoztatása szerint a kezdeményezéshez hamarosan csatlakozik a vágsellyei hőszolgáltató MeT társaság, amely közel 200 városi bérlakás kezelője.

Más lakáskezelők is csatlakozhatnak az együttműködéshez, amennyiben felveszik a kapcsolatot a vágsellyei tűzoltókkal.

A Vágsellyei Városi Rendőrség munkatársaival legutóbb egy olyan lakóházban voltunk, ahol az amputált lábú családtagot sem a felesége, sem a lánya nem tudta kijuttatni a lakóház legfelső emeletén lévő lakásból. Amennyiben a rendőröknek lett volna ilyen univerzális kulcsuk, gond nélkül feljuthattak volna a családhoz.