Az elkövető egy 41 éves nő.
Éles tárggyal döftek mellkason egy 17 éves fiút, a támadó elmenekült
Emberölési kísérlet bűntette miatt indított eljárást a rendőrség, miután egy 41 éves nő mellkason szúrt egy 17 éves fiút Battyánban (Boťany – Tőketerebesi járás).
A bejelentés a 158-as segélyhívóra érkezett, a sérültet a helyszínre riasztott mentők látták el. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadás egy szóváltást követően történt, a nő a fiú mellkasába döfött egy éles tárgyat, majd elmenekült. A rendőrök rövid időn belül elfogták.
A gyanúsítottat alkohol és kábítószer befolyása alatt vették őrizetbe, a fiatalkorú sértettnél 1,63 ezrelék véralkoholszintet mértek.
Az előzetes orvosi vélemény szerint a sérülések, amelyek az áldozat tüdejét is érintik, gyógyulási ideje meghaladja a 42 napot.
