Éles tárggyal döftek mellkason egy 17 éves fiút, a támadó elmenekült

rendorseg kk
TASR-felvétel
Az elkövető egy 41 éves nő.

Emberölési kísérlet bűntette miatt indított eljárást a rendőrség, miután egy 41 éves nő mellkason szúrt egy 17 éves fiút Battyánban (Boťany – Tőketerebesi járás).

A bejelentés a 158-as segélyhívóra érkezett, a sérültet a helyszínre riasztott mentők látták el. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadás egy szóváltást követően történt, a nő a fiú mellkasába döfött egy éles tárgyat, majd elmenekült. A rendőrök rövid időn belül elfogták.

A gyanúsítottat alkohol és kábítószer befolyása alatt vették őrizetbe, a fiatalkorú sértettnél 1,63 ezrelék véralkoholszintet mértek. 

Az előzetes orvosi vélemény szerint a sérülések, amelyek az áldozat tüdejét is érintik, gyógyulási ideje meghaladja a 42 napot.

támadás
