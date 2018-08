Elégedettek az utasok a pozsonyi tömegközlekedéssel

Pozsony | Az utasok többsége elégedett afővárosi tömegközlekedéssel. Ez derül ki abból afelmérésből, amelyet aFocus közvélemény-kutató ügynökség készített aPozsonyi Közlekedési Vállalat számára.

Az ügynökség több mint ezer utast kérdezett meg, válaszaikból kiderült, hogy 64 százalékuk elégedett a tömegközlekedéssel, 35 százalékuk viszont az ellenkezőjét állította. A válaszadók háromnegyede legalább hetente, közel fele pedig naponta utazik a tömegközlekedés járatain. A legtöbben autóbusszal, villamossal vagy trolibusszal járnak munkába, bevásárolni, vagy orvoshoz. Az autóbuszok szállítják a legtöbb utast és ezek teszik meg a legtöbb kilométert is. A válaszadók fele szerint javul a városi tömegközlekedés minősége, de olyanok is vannak – tizenkét százalék –, akik visszaesést tapasztalnak. A felmérésből kiderül, hogy a legtöbben azért nem járnak tömegközlekedési eszközökkel, mert a saját autójukat részesítik előnyben, mások a nagyobb rugalmassággal indokolták a személyautó használatát. Az is mérvadó, hogy valaki iskolába, vagy óvodába hordja a gyerekeket, valamint az, hogy a személyautó kényelmesebb a tömegközlekedési eszközöknél.

A válaszadók negyede a kevés megálló és a nem megfelelő menetrend miatt utasítja el a tömegközlekedést, csak hét százalékuk kifogásolta a menetjegyek árát. Mások a kényelmetlen utazásra, a kevés csatlakozásra, valamint a késésekre panaszkodtak. A felmérésben arra is rákérdeztek, mivel motiválhatnák az embereket, hogy az autó helyett a tömegközlekedést válasszák. Húsz százalékuk akkor ülne át trolibuszra, autóbuszra, vagy villamosra, ha gyorsabban járnának a járművek, további húsz százalékuk több járatnak örülne, harminchat százalék viszont kijelentette, semmivel nem tudnák meggyőzni. Az elmúlt években a Pozsonyi Közlekedési Vállalat jelentősen fejlesztette a tömegközlekedést, több tucat új járművet vásárolt, felújította a vágányokat, és rugalmasabbá tették a jegyváltást is. Az integrált közlekedési rendszer folyamatos bővítésével is egyre több utast tudnak megszólítani.

Milan Urban, a közlekedési vállalat igazgatója azt mondta, a felmérés eredményei alapján igyekeznek fejleszteni a szolgáltatásokat. Martin Slosiarik, a Focus igazgatója elmondta, pozitív meglepetés volt számára a felmérés eredménye.