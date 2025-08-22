Éjszaka talaj menti fagy várható az ország egyes részein

Észak-, Közép- és Kelet-Szlovákia egyes részein éjjel talaj menti fagy várható – figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a honlapján. Az intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki, mely éjféltől szombat reggel 7.00-ig lesz érvényben.

A figyelmeztetés a Breznóbányai (Brezno), Rozsnyói (Rožňava), Iglói (Spišská Nová Ves), Poprádi, Alsókubini (Dolný Kubín), Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš), Námesztói (Námestovo) és Turdossini (Tvrdošín) járásra érvényes.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a talaj menti fagy kárt tehet a növényzetben.