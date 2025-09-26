Együttműködési megállapodást írt alá Érsekújvár és Fonyód vezetése

Novák Monika, az Érsekújvári Városi Hivatal kulturális és szervezési főosztályának vezetője még az együttműködési memorandum megkötését megelőzően a főtéri kultúház csarnokában fogadta a vendégeket. Gál Noémi, a Pázmány Péter Gimnázium diákjának énekét követően a Folklór határok nélkül elnevezésű rendezvényt nyitották meg, amely magába foglalja a hagyományos szüreti ünnepség és a gyermek folklórfesztivál programját.

A kiállításra még késő este is érkeztek látogatók, hogy megismerkedjenek Fonyód és Érsekújvár harmincéves testvérvárosi kapcsolatának eseményeivel.

A kiállítás szervezéséért Novák Monika köszönetet mondott a városi hivatal dolgozóinak, az Anton Bernolák Könyvtár alkalmazottainak és a Castrum Novum városi lap szerkesztőinek, akik segítségükre voltak az anyagok gyűjtésében.

„Harminc évvel ezelőtt, 1995-ben éppen itt, Érsekújvárott láttuk vendégül a szüreti ünnepségen a fonyódiakat. A találkozást két év múlva - 1997 szeptemberében a partnervárosi együttműködési szerződés alírásával hivatalosan is megerősítette az akkori két polgármester: Francsics Zoltán és Csanda Endre. Azóta generációk nőttek fel úgy, hogy Fonyód és Érsekújvár neve összefonódik a közös ünnepekkel, kulturális együttműködéssel, ifjúsági találkozókkal és emberi kapcsolatokkal“ –

hangsúlyozta Novák Monika.

A rendezvényt az Interreg Magyarország – Szlovákia Program Kisprojekt Alap támogatja. Az érdeklődők október 10-ig tekinthetik meg a baráti kapcsolatokat bizonyító, sok közös szép emléket ébresztő kiállítást.