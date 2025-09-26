A fonyódi és az érsekújvári küldöttség tagjai a Panoráma étteremben
Együttműködési megállapodást írt alá Érsekújvár és Fonyód vezetése
Baráti hangulatban, az érsekújvári és a magyarországi Fonyód testvértelepülésről érkező küldöttség jelenlétében írta alá Klein Ottokár, Érsekújvár és Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere az együttműködési megállapodást.
Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere és Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere aláírásukkal megerősítették a memorandumban, hogy együttműködésüket a kisprojekt megvalósulását követően is folytatják. A két fél egymás iránti tiszteletét, barátságát, szakmai hagyományokon alapuló összetartozását kívánták megerősíteni szeptember 25-én az esti órákban aláírt okirattal a Panoráma étteremben.
Kulturális, gazdasági és idegenforgalmi együttműködésükről, az érsekújvári és fonyódi polgárok kapcsolatának szorosabbá tételéről, különféle rendezvényék szervezéséről is szó volt a találkozón. Fonyód információs sátrába ma és holnap várják a látogatókat a szüreti ünnepség keretében, itt tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők az üdülési, kikapcsolódási lehetőségekről a magyar testvérvárosban. A testvértelepülés hagyományőrzői fellépnek a szüreti ünnepség programjain.
Novák Monika, az Érsekújvári Városi Hivatal kulturális és szervezési főosztályának vezetője még az együttműködési memorandum megkötését megelőzően a főtéri kultúház csarnokában fogadta a vendégeket. Gál Noémi, a Pázmány Péter Gimnázium diákjának énekét követően a Folklór határok nélkül elnevezésű rendezvényt nyitották meg, amely magába foglalja a hagyományos szüreti ünnepség és a gyermek folklórfesztivál programját.
A kiállításra még késő este is érkeztek látogatók, hogy megismerkedjenek Fonyód és Érsekújvár harmincéves testvérvárosi kapcsolatának eseményeivel.
A kiállítás szervezéséért Novák Monika köszönetet mondott a városi hivatal dolgozóinak, az Anton Bernolák Könyvtár alkalmazottainak és a Castrum Novum városi lap szerkesztőinek, akik segítségükre voltak az anyagok gyűjtésében.
„Harminc évvel ezelőtt, 1995-ben éppen itt, Érsekújvárott láttuk vendégül a szüreti ünnepségen a fonyódiakat. A találkozást két év múlva - 1997 szeptemberében a partnervárosi együttműködési szerződés alírásával hivatalosan is megerősítette az akkori két polgármester: Francsics Zoltán és Csanda Endre. Azóta generációk nőttek fel úgy, hogy Fonyód és Érsekújvár neve összefonódik a közös ünnepekkel, kulturális együttműködéssel, ifjúsági találkozókkal és emberi kapcsolatokkal“ –
hangsúlyozta Novák Monika.
A rendezvényt az Interreg Magyarország – Szlovákia Program Kisprojekt Alap támogatja. Az érdeklődők október 10-ig tekinthetik meg a baráti kapcsolatokat bizonyító, sok közös szép emléket ébresztő kiállítást. EA rendezvényt az Interreg Magyarország – Szlovákia Program Kisprojekt Alap támogatja.
