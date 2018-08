Egyre többen utaznak vonattal a fővárosba

Pozsony/Dunaszerdahely/Komárom | Több mint 1,7 millió utast szállított a RegioJet magántársaság a dél-szlovákiai útszakaszon, ami 18 százalékos növekedést jelent az elmúlt fél évben.

Martin Žarnovický, a társaság PR- menedzsere elmondta, a forgalom április elejétől növekedett számottevően, vagyis azóta, hogy a sárga vonatok a pozsonyi integrált közlekedés részévé váltak. Április elsejétől ugyanis a bérlet és a pozsonyi tömegközlekedésben használatos jegyek is érvényesek a RegioJet járatain. Például az Úszorból Pozsonyba utazóknak elég vonatjegyet venniük, amely aztán Pozsonyban a tömegközlekedési járatokon is érvényes. Ugyanakkor aki jegyet vált, vagy bérlete van, bármelyik sárga vonatra is felszállhat, amely Pozsony területén is közlekedik.

Az egyre sűrűbb pozsonyi forgalomban nagyon sokan választják a kényelmes, pontos vasúti közlekedést, amivel elkerülhetik a dugóban várakozást. Pozsonypüspökiről és Vereknyéről az út Pozsonyba csak 15 percig tart. A legforgalmasabb délutáni időszakban emelték a járatok számát, óránként három szerelvény indul Pozsonyból. A reggel 6.15-kor Dunaszerdahelyről induló járat kapacitását sokszorosára növelték, több mint 900 utast tudnak szállítani.

A D4–R7 építése miatt a Dunaszerdahely felől a fővárosba irányuló forgalom egyre jobban akadozik, ősztől, a tanévkezdéssel várhatóan még rosszabb lesz a helyzet. Ezért a RegioJet további utaslétszám-növekedésre számít.

A 2012 óta működő magántársaság a Komárom és Pozsony közti útszakasz forgalmát hatéves működése alatt több mint négyszeresére növelte, ami a szóvivő szerint egyedülálló Közép-Európában. (sk)