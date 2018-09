Egyre fogynak a polgármesterjelöltek Királyhelmecen

Királyhelmec | Biztosan harcba száll a polgármesteri posztért az idei önkormányzati választásokon a várost negyedik éve irányító Pataky Károly. Patakynak egyelőre nincsenek kihívói.

A 2002-es voksoláskor még tizenhárman szálltak harcba a polgármesteri székért a közel nyolcezres városban, a nyolc évvel ezelőtti választáskor már csupán hatan gondolták úgy, hogy képesek elvezetni a Bodrogköz legnagyobb települését. Négy éve már csupán négyen mérkőztek meg egymással: Pető Péter, a városi rendőrség egykori parancsnoka, Molnár Zoltán, a közterület-fenntartó vállalat akkori vezetője, a települést korábban 12 évig irányító, ám azután több választást is elvesztett Pásztor István, valamint Pataky Károly. Négy éve nem indult újra a posztért Balogh József, aki 2006-tól vezette a várost.

Bár a legutóbbi önkormányzati választási kampányában tett ígéreteink jelentős részét sikerült teljesítenünk, elvégzendő feladat még bőven akad – mondta a polgármester. – Nemrég sok olyan beruházás is elkezdődött Királyhelmecen, melyek biztosan nem fejeződnek be 2018 novemberéig. Ezért kötelességemnek is érzem, hogy folytassam a megkezdett munkát. A Híd alapító tagjaként és tőketerebesi járási elnökeként nyilvánvaló, hogy mely párt színeiben indulok, ám hogy mely politikai tömörülések támogatását sikerül megszereznem, arról a tárgyalások kellős közepén korai lenne még tájékoztatni. Egy biztos, bármelyik, tisztességes célokat kitűző, törvényesen működő, demokratikus párttal el tudom képzelni az együttműködést, ugyanis az önkormányzati választások szerintem elsősorban nem a nagypolitikáról, hanem a hiteles emberekről és a helyi problémákra kínált észszerű megoldásokról szólnak.”

Pataky Károly elmondta, mindez abban is megmutatkozott Királyhelmecen, hogy az elmúlt négy évben az testületben az általa vezetett Összefogás Királyhelmecért csoportosulás mandátumot szerzett tagjai kiválóan tudtak együttműködni az MKP másik három képviselőjével. Pataky csapatán – melynek tagjai közül többen, a polgármesterrel együtt, a tavalyi megyei választásokon is sikeresen szerepeltek – nem nagyon változtatna, sőt, mint mondta, örülne, ha a novemberi választások után csupán minimális változások lennének az önkormányzatban.