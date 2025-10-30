Régió

Egyirányú forgalom és fokozott járőrözés Losoncon mindenszentek idején

mindenszentek2
TASR
Károly Zsolt
Károly Zsolt
Losonc |

A losonci önkormányzat ideiglenes forgalmi változásokat vezet be és fokozza a rendőri jelenlétet mindenszentek és halottak napja idején. A város a környezettudatos megemlékezésre is felhívja a figyelmet.

A losonci önkormányzat napok óta készül a mindenszentek és a halottak napja időszakára. A város megtisztította a temetőket, kihelyezte a hulladékgyűjtő edényeket, és az ünnepek alatt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a látogatók.

A városháza közleménye szerint mától a közlekedésben is változások lépnek életbe: a temetők környékén több utcát ideiglenesen egyirányúvá tesznek a forgalom megkönnyítése érdekében.

Forgalmi változások és közbiztonsági intézkedések

A losonci központi temetőben 50 gyűjtőpont várja a látogatókat, ahol szelektált és vegyes kommunális hulladékot is le lehet adni. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy bár a sírok díszítése az ünnep szerves része, minden évben jelentős környezeti terheléssel jár.

A látogatókat ezért arra kérik, hogy:

  • használjanak természetes alapanyagú dekorációkat,
  • gyújtsanak környezetbarát gyertyákat,
  • és ügyeljenek a szelektív hulladékgyűjtésre.

Ezzel nemcsak a temetők tisztaságát, hanem a természet védelmét is elősegítik.

Fokozott járőrözés a rend és biztonság érdekében

Az ünnepek alatt a városi rendőrök elsősorban a bűnmegelőzésre, a lopások megelőzésére, valamint a forgalom irányítására összpontosítanak. A helyi polgárőrség és a megelőző szolgálat tagjai szintén jelen lesznek a terepen, ezzel is növelve a látogatók biztonságérzetét.

A város arra kéri a gépjárművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket.

Temetőlátogatás Losoncon: nyitvatartás és hasznos tudnivalók

A losonci temetők az ünnepi időszakban, október 31. (péntek) és november 2. (vasárnap) között 5.30 és 23.00 óra között tartanak nyitva. A város vezetése kéri, hogy a látogatók az esti órákban is körültekintően és felelősségteljesen viselkedjenek, és lehetőség szerint gyalogosan vagy tömegközlekedéssel közelítsék meg a temetőket, hogy elkerüljék a torlódásokat.

Környezettudatos megemlékezés: kis lépések, nagy hatás

Losonc városa idén is példát mutat abban, hogyan lehet a hagyományos megemlékezéseket ötvözni a környezettudatossággal. A természetes anyagokból készült koszorúk, újrahasznosítható mécsesek és a hulladék szelektív gyűjtése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a mindenszentek valóban a tisztelet és a felelősség ünnepe legyen – nemcsak az elhunytak, hanem a természet iránt is.

(TASR)

Losonc
mindenszentek
halottak napja
