Egyirányú forgalom és fokozott járőrözés Losoncon mindenszentek idején

A losonci önkormányzat napok óta készül a mindenszentek és a halottak napja időszakára. A város megtisztította a temetőket, kihelyezte a hulladékgyűjtő edényeket, és az ünnepek alatt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a látogatók.

A városháza közleménye szerint mától a közlekedésben is változások lépnek életbe: a temetők környékén több utcát ideiglenesen egyirányúvá tesznek a forgalom megkönnyítése érdekében.

Forgalmi változások és közbiztonsági intézkedések

A losonci központi temetőben 50 gyűjtőpont várja a látogatókat, ahol szelektált és vegyes kommunális hulladékot is le lehet adni. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy bár a sírok díszítése az ünnep szerves része, minden évben jelentős környezeti terheléssel jár.

A látogatókat ezért arra kérik, hogy:

használjanak természetes alapanyagú dekorációkat ,

, gyújtsanak környezetbarát gyertyákat ,

, és ügyeljenek a szelektív hulladékgyűjtésre.

Ezzel nemcsak a temetők tisztaságát, hanem a természet védelmét is elősegítik.

Fokozott járőrözés a rend és biztonság érdekében

Az ünnepek alatt a városi rendőrök elsősorban a bűnmegelőzésre, a lopások megelőzésére, valamint a forgalom irányítására összpontosítanak. A helyi polgárőrség és a megelőző szolgálat tagjai szintén jelen lesznek a terepen, ezzel is növelve a látogatók biztonságérzetét.

A város arra kéri a gépjárművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket.