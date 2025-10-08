Nem csak a Vadas, de az ágazat többi szereplője is megsínylette az idei fürdőidényt (A szerző felvétele)
Egyetlen további mintában sem találtak agyevő amőbát, de időbe telik, amíg a Vadas teljesen talpra áll
A tragikus, amőbás eseten kívül több más tényező is negatívan befolyásolta a párkányi Vadas idei nyári idényét. Az igazgató szerint a tanulságokat levonták, belső intézkedéseket is foganatosítottak, de valójában a jövő évi szezon mutatja majd meg, hogy mit okozott nekik az idei nyár.
Július nyolcadika óta, tehát amikor a Vadas fürdő az amőbás eset után megnyitott, az illetékes tisztiorvosi szolgálat továbbra sem talált egyetlen olyan vízmintát sem, amelyben kimutatták volna a Naegleria fowlerit, vagyis az agyevő amőbát. Sőt, még a fennmaradó júniusi, akkor még épp vizsgált mintákban sem volt kimutatható – közölte megkeresésünkre Hogenbuch Endre, a fürdő igazgatója.
Hogenbuch egyúttal arról is tájékoztatott, hogy a Vadast azóta is rendszeresen ellenőrzi a járási tisztiorvosi szolgálat, sőt az országos tisztiorvos is, ráadásul a törvényi előírásnál sokkal gyakrabban, de mindezidáig megfelelőnek, tisztának találták a fürdő vizét.
A szakhatóság és a Vadas vezetőségének véleménye is egyezik abban, hogy a tragikus eset előtt gyaníthatóan a fürdő területén található, ülepítőként használt tóból kerülhetett szennyezett víz a medencékbe.
Épp ezért a Vadasban belső intézkedéseket foganatosítottak: jövőre a tónál teljesen betiltják a wakeboardot, esetleg csak a horgászatot és a vízibiciklizést engedélyezik majd. A Vadas emellett egy tavak tisztítására szakosodott céggel is tárgyal.
Csökkenő látogatottság, elodázott fejlesztések
„Ki merem jelenteni, hogy a Vadas a vízminőség szempontjából jelenleg Szlovákia egyik legtisztább fürdője. Viszont – az amőbás eseten kívül – a gyakori rossz időjárás és a lehetséges vendégek egyre vékonyodó pénztárcája is negatívan befolyásolta a nemrég zárult főidényt. De mindez nem csak ránk érvényes, a szektor többi résztvevője is megsínylette az idei nyarat” – mondta Hogenbuch Endre.
Már most is látszik, hogy a 2024-es rekordidényhez képest a Vadasban az egy napra érkező strandolók feleannyian voltak, mint tavaly, a szállóvendégek létszáma pedig 10–12 százalékkal volt alacsonyabb.
A fürdő továbbra is teljesíti minden kötelezettségét a város felé és minden ügyfele felé is, pénzügyi helyzete stabil. Viszont a tizenötmillió eurós, nagy wellnessközpontos fejlesztést két évvel elhalasztják, jövőre csak a régi városi fürdőt hozzák rendbe, teszik esztétikusabbá, komfortosabbá.
„Párkány kasszájába az előírt 700 ezer euró bérleti díjat már befizettük. A bankok bizalma sem rendült meg a Vadas iránt. Azért sem, mert ők hosszú távú elemzések alapján adnak hitelt, és persze figyelik cégünk előző gazdálkodását is. A nagyberuházáshoz feltehetően csak két év múlva kezdünk hozzá, addig újra spórolunk pénzt” – közölte az igazgató.
Jövőre derül ki, mekkora kárt okozott az idei hektikus szezon
Hogenbuch hozzáfűzte: bár a tartalék pénzükhöz hozzá kellett nyúlniuk, a cég helyzete korántsem tragikus. Ám azt, hogy az idei, hektikus főidény mekkora veszteséget okozott nekik – akár a reputációjukban is –, csak a következő nyári szezon után tudják majd pontosan kimutatni.
„Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy fürdővendégeink, strandolóink elégedettek legyenek. Nem csak a tisztasággal, a vízminőséggel, de egyéb szolgáltatásainkkal is” – tudatta a Vadas igazgatója.
