Egyedülálló műszerrel gyógyítják a rákot a komáromi kórházban (GALÉRIA + VIDEÓ)

A Halcyonhoz tartozik egy Hypersight nevű innovatív megjelenítő rendszer is, amely gyorsan és magas minőségben mutatja meg az anatómiai struktúrákat. További műszaki újdonság az Identify rendszer, amely az SGRT (Surface Guided Radiation Therapy) módszerrel pontosan és érintésmentesen lehet pozicionálni a pácienst a sugarazás előtt – aközben pedig automatikusan nyomon lehet követni a testfelszín mozgását.

A kórház egyúttal modernizálta a másik lineáris gyorsítót. Miroslav Jaška szerint a sugárterápia tervezésére szolgáló legújabb szoftverrel frissítették a rendszert, emellett pedig új dozimetriai eszközöket is vásároltak.