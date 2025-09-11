A lineáris gyorsító ünnepélyes átadása
Egyedülálló műszerrel gyógyítják a rákot a komáromi kórházban (GALÉRIA + VIDEÓ)
Átadták a komáromi kórház új lineáris gyorsítóját, amelyből így már kettő működik az intézményben. A speciális Halcyon sugárterápiás eszközből egyelőre csak ez az egy működik az egész országban. A kórház szerint a segítségével még gyorsabban és pontosabban azonosítják, illetve kezelik a rákos elváltozásokat.
A komáromi kórház már tavaly beharangozta, hogy idén üzembe helyezik a második lineáris gyorsítót is – erről lapunknak külön is beszámolt a kórház igazgatója, Miroslav Jaška. Már akkor lehetett tudni, hogy rendkívül korszerű gépről lesz szó, amellyel pontosabban lehet kezelni a rákbetegeket, mégpedig úgy, hogy a biztonság- és kényelemérzetüket is jelentősen növelik majd.
Országosan jelentős fejlesztés
A sugárterápiában nélkülözhetetlen szerepet játszó műszert végül ma adták át. A fejlesztést Marie Marsová, a kórházat működtető AGEL SK igazgatótanácsának alelnöke méltatta.
A befektetés teljes ára 4 millió 670 ezer euró volt, amelyet a kórház saját forrásaiból finanszíroztak.
Csenger Tibor (Magyar Szövetség) Nyitra megye alelnöke és Keszegh Béla (független) komáromi polgármester az önkormányzatok képviseletében köszönetüket fejezték ki a kórház, illetve az AGEL részére, ugyanis a komáromi intézmény folyamatosan, évről évre jelentős fejlesztésekkel növeli az egészséggondozás színvonalát – beleértve a dagantos megbetegedések kezelését is. Egyébként ha indokolt, Szlovákia bármely részéről Komáromba jöhetnek a betegek, hogy az új lineáris gyorsítóval kapjanak kezelést.
Mindent a rákbetegért
Miroslav Jaška igazgató hangsúlyozta, hogy mostantól két lineáris gyorsítóval dolgozhatnak Komáromban. Ez nagyban növeli a betegek biztonságát, hiszen ha valamiért – akár karbantartás, akár meghibásodás miatt – kiesne az egyik gép, akkor a másikkal még mindig el tudják látni a pácienseket.
Pavel Demeter, a klinikai és radiációs onkológiai főosztály vezetője elmondta,
céljuk egy olyan onkológiai központ kiépítése, amely a lehető legösszetettebb szolgáltatást nyújtja a betegeknek. A Halcyon szerinte egy olyan eszköz, amellyel maximális pontossággal kezelik a daganatos elváltozásokat, miközben kímélik az egészséges szerveket az IMRT, VMAT és sztereotaktikus sugarazásokkal. Emellett jelentősen csökkennek a várakozási idők is.
A Halcyonhoz tartozik egy Hypersight nevű innovatív megjelenítő rendszer is, amely gyorsan és magas minőségben mutatja meg az anatómiai struktúrákat. További műszaki újdonság az Identify rendszer, amely az SGRT (Surface Guided Radiation Therapy) módszerrel pontosan és érintésmentesen lehet pozicionálni a pácienst a sugarazás előtt – aközben pedig automatikusan nyomon lehet követni a testfelszín mozgását.
A kórház egyúttal modernizálta a másik lineáris gyorsítót. Miroslav Jaška szerint a sugárterápia tervezésére szolgáló legújabb szoftverrel frissítették a rendszert, emellett pedig új dozimetriai eszközöket is vásároltak.
