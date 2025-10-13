Egy vietnámi nő és egy terhes nő is van a vonatbaleset sérültjei között

Régió

Egy vietnami nő és egy terhes nő is van a Rozsnyói járásban, Szádalmásnál történt hétfői vonatbaleset sérültjei között. A sérülteket a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) ápolják. 33 sérültet a traumatológiai osztályon kezelnek, közülük négyen súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek, kilenc pácienst súlyos, a többieket pedig könnyebb sérülésekkel szállították a kassai kórházba – közölte a kórház sajtótájékoztatóján Rastislav Burda, a klinika főorvosa.

„A jó hír az, hogy mindenki túlélte a balesetet, mi pedig mindent megteszünk, hogy stabilizáljuk az állapotukat" – mondta Burda a súlyos sérültekről. A baleset hírére a kórház aktiválta a traumatológiai protokollt, és a tűzoltók autóbusszal szállították a könnyebb sérülteket a kórházba. „A vietnámi nő állapotát stabilizálták. Egy terhes nő is volt a sérültek között, valamint egészen fiatalok, és idősek is ” – tájékoztatott a főorvos, és hozzátette, a terhes nő nőgyógyászati​vizsgálaton esett át.

Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter közölte, hogy a baleset után összesen 91 személy állapotát mérték fel. Hét sérült állapota válságos vagy súlyos, 14-en közepesen súlyos, 48-an pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A miniszter kiemelte a mentőegységek és a kórházi dolgozók munkáját. Kassáról a rozsnyói kórházba utazott, ahol szintén aktiválták a traumatológiai protokollt.

Ľuboslav Beňa, a kassai kórház igazgatója elmondta, minden, ilyenkor szükséges intézkedést megtettek. „Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint gondoskodunk a sérültekről ebben a súlyos helyzetben” – mondta. 

Petra Klimešová, a mentőszolgálat műveleti központjának szóvivője közölte, hogy a 155-ös segélyhívó operátorai koordinálták a mentőket. „Hat mentőautó, három mentőhelikopter és két tűzoltóautó vonult ki a baleset helyszínére” – mondta. 69 embert szállítottak a kassai, a rozsnyói és az eperjesi (Prešov) kórházba.

