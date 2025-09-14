Egy szlovákiai városban rendkívüli helyzetet hirdettek az özönvízszerű esőzések miatt (VIDEÓ)

Zsolna megye területén a heves esőzések több útszakaszon is akadályozzák a közlekedést. Rendőri intézkedés folyik az I/18-as főút Dubná Skala melletti részén, a III/2144-es úton Turócbesztercénél (Bystrička), valamint Ruttka (Vrútky) területén.

A Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) adatai szerint közel 20 hivatásos és 45 önkéntes tűzoltó dolgozik a károk elhárításán Zsolna megye több pontján. Beavatkozások zajlanak egyebek mellett Zsolnán, Ruttkán és Turócszentmárton (Martin) több városrészében.