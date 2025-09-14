Régió

Egy szlovákiai városban rendkívüli helyzetet hirdettek az özönvízszerű esőzések miatt (VIDEÓ)

Egy szlovákiai városban rendkívüli helyzetet hirdettek az özönvízszerű esőzések miatt

Fotó: Facebook/Mesto Ružomberok

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Rendkívüli helyzetet hirdetett vasárnap reggel Rózsahegy (Ružomberok) polgármestere, Ľubomír Kubáň a város Dielec nevű területén az extrém intenzitású felhőszakadások következtében – közölte a város szóvivője, Vladimír Miškovčík. Egyúttal harmadfokú árvízvédelmi készültség is életbe lépett.

A szóvivő tájékoztatása szerint a szükséges biztonsági munkálatok jelenleg is zajlanak, a beavatkozásokban tűzoltók, vízügyi szakemberek, a városi közszolgáltatások dolgozói, valamint a regionális útkezelő vállalat szakemberei vesznek részt.

Zsolna megye területén a heves esőzések több útszakaszon is akadályozzák a közlekedést. Rendőri intézkedés folyik az I/18-as főút Dubná Skala melletti részén, a III/2144-es úton Turócbesztercénél (Bystrička), valamint Ruttka (Vrútky) területén.

A Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) adatai szerint közel 20 hivatásos és 45 önkéntes tűzoltó dolgozik a károk elhárításán Zsolna megye több pontján. Beavatkozások zajlanak egyebek mellett Zsolnán, Ruttkán és Turócszentmárton (Martin) több városrészében.

eső
időjárás
videó
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?