A nő személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Egy nő holttestét találták meg a Dunában
Pozsonyban, az Antolska utcánál, a Duna úgynevezett Horvát-ágának szakaszán egy nő holttestére bukkantak vasárnap délelőtt.
A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés nem sokkal 11.40 óra előtt érkezett a 158-as segélyhívón. A helyszínre kiérkező rendőrök megerősítették a bejelentés hitelességét, és igazságügyi orvosszakértőt is hívtak a helyszínre.
A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, a nő személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.