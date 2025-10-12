Egy nő holttestét találták meg a Dunában

Pozsonyban, az Antolska utcánál, a Duna úgynevezett Horvát-ágának szakaszán egy nő holttestére bukkantak vasárnap délelőtt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés nem sokkal 11.40 óra előtt érkezett a 158-as segélyhívón. A helyszínre kiérkező rendőrök megerősítették a bejelentés hitelességét, és igazságügyi orvosszakértőt is hívtak a helyszínre.

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, a nő személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.