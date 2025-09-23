Egy lépés előre, kettő hátra: a nemzeti múzeum szerint a krasznahorkai vár már felújított részeit is javítani kell

Felújítják a már felújítottat

A főigazgató szerint jelenleg két kulcsfontosságú feladat zajlik egyszerre: az alsó és középső vár tíz éve használatbavételi engedély nélkül álló tetőszerkezeteinek javítása, valamint a felső vár rekonstrukciójának előkészítése.

„Ha nincs biztonságos tető, nincs semmi. A munkát a Szlovák Műszaki Egyetem szakemberei vezetik, akik garantálják a statikai gondok végleges megoldását. Ezzel párhuzamosan elindítjuk a legfelső vár részleges helyreállítását is, amely 2012 óta érintetlenül áll”

– mondta Predajňová.

Az igazgató cáfolta a találgatásokat, miszerint leállt volna a rekonstrukció.

„A munkálatok folytatódnak, de mostantól rendszerben, logikusan, a legnagyobb szakmai kapacitások bevonásával. A krasznahorkai vár a gömöri régió büszkesége, és azon dolgozunk, hogy mielőbb visszaadjuk neki ezt a státuszt”

– hangsúlyozta. A két álláspont közötti szakadék jól mutatja, miért húzódik a vár újjáépítése immár több mint egy évtizede.

Egy biztos: amíg a szakmai és politikai viták folytatódnak, a történelmi műemlék továbbra is a bizonytalanság árnyékában áll – csalódást okozva nemcsak a látogatóknak, hanem a helyieknek is.