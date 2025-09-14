Egy korszak vége: felrobbantották a Rimaszombat melletti adótornyokat

A robbantás során azonban váratlan esemény történt: az egyik torony állva maradt. Fehér magyarázata szerint a környéken élő szarvasok a detonációtól megriadtak, és az egyikük elszakította a vezetéket két alsó töltetről. „Az ilyen helyzeteket nem lehet előre látni” – tette hozzá, és az apróbb incidens ellenére sikeresnek minősítette a robbantást. Az utolsó állva maradt tornyot este nyolc óra körül semmisítették meg.

A művelet előtt a tornyok fölött átrepült egy repülőgép is. Fehér szerint ez egy szimbolikus gesztus volt a helyi lakosok felé, akik életében fontos szerepet töltöttek be a tornyok. Így szerette volna méltóságteljesen lezárni ezt a történetet. “Ahogy az élet kezdődik és végződik, úgy van a technológiával is” - zárta.