Egy utolsó kép az adótornyokról a robbantások előtt.
Egy korszak vége: felrobbantották a Rimaszombat melletti adótornyokat
Szeptember 13-án este látványos irányított robbantással eltűntek a Rimaszombat közelében, Uzapanyit határában álló acéltornyok, amelyek évtizedeken át meghatározták a környék látképét. A monumentális szerkezetek lebontásával lezárult egy fontos korszak, amely technológiai, ipartörténeti és helyi emlékezet szempontjából is jelentős volt.
A bontást szeptember 13-án, szombaton 18 órakor hajtották végre a kassai székhelyű Detonics S. A. szakemberei. A munkálatokat Fehér János pirotechnikus vezette, aki kiemelte, hogy egyedülálló akcióról volt szó, a telepített töltetek előkészítése rendkívül pontos munkát igényelt. A toronyrobbanáshoz SEMTEX típusú robbanóanyagot használtak.
A robbantás során azonban váratlan esemény történt: az egyik torony állva maradt. Fehér magyarázata szerint a környéken élő szarvasok a detonációtól megriadtak, és az egyikük elszakította a vezetéket két alsó töltetről. „Az ilyen helyzeteket nem lehet előre látni” – tette hozzá, és az apróbb incidens ellenére sikeresnek minősítette a robbantást. Az utolsó állva maradt tornyot este nyolc óra körül semmisítették meg.
A művelet előtt a tornyok fölött átrepült egy repülőgép is. Fehér szerint ez egy szimbolikus gesztus volt a helyi lakosok felé, akik életében fontos szerepet töltöttek be a tornyok. Így szerette volna méltóságteljesen lezárni ezt a történetet. “Ahogy az élet kezdődik és végződik, úgy van a technológiával is” - zárta.
A tornyokat hosszú éveken keresztül a Towercom vállalat üzemeltette. A társaság közlése szerint a bontás elkerülhetetlenné vált, mivel a berendezések már jó ideje nem működtek. Feladatukat korszerűbb sugárzási rendszerek vették át, így fenntartásuk indokolatlan gazdasági tehernek számított. Emellett a biztonsági kockázatok is egyre nyilvánvalóbbak voltak: a tornyok rendszeresen vonzották a kihívásokat kereső fiatalokat, akik tiltás ellenére is megpróbáltak felmászni a szerkezetekre, súlyos balesetek veszélyének kitéve magukat és másokat.
A rimaszombati adótornyok eredetileg rövidhullámú sugárzásra szolgáltak. Ez a technológia azonban mára elavult, a műsorsugárzás fokozatosan átkerült az FM-sávba, illetve digitális formátumba (T-DAB). A létesítmény érdekessége, hogy Európában itt alkalmaztak először olyan megoldást, amely három különböző frekvenciát és három adót kapcsolt össze egyetlen antennarendszerbe. A hidegháború éveiben az állomás zavarójeleket is sugárzott a nyugati adók, főként a Szabad Európa Rádió ellen.
