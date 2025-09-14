Régió

Egy idős férfi holttestét találták meg egy tóban

rendőrség kk
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A halál pontos körülményeit a boncolás tisztázhatja.

Péntek este egy férfi holttestére bukkantak a Széles-tó (Zemplínska šírava) vizében, a helyi aquapark közelében – közölte Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. 

A bejelentés a 158-as segélyhívóra érkezett, miszerint a tó felszínén egy emberi test sodródik. A Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) munkatársai emelték ki a holttestet a partra. 

A rendőrség tájékoztatása szerint az elhunyt egy 73 éves, nagymihályi férfi volt. 

A vizsgálat eddigi eredményei szerint idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, ugyanakkor a pontos halálok feltárása és az idegenkezűség kizárása érdekében boncolást rendeltek el. 

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított eljárást. A további lépések a boncolás eredményétől függnek.

elhunyt
tragédia
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?