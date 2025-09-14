Egy idős férfi holttestét találták meg egy tóban

Péntek este egy férfi holttestére bukkantak a Széles-tó (Zemplínska šírava) vizében, a helyi aquapark közelében – közölte Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A bejelentés a 158-as segélyhívóra érkezett, miszerint a tó felszínén egy emberi test sodródik. A Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) munkatársai emelték ki a holttestet a partra.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elhunyt egy 73 éves, nagymihályi férfi volt.

A vizsgálat eddigi eredményei szerint idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, ugyanakkor a pontos halálok feltárása és az idegenkezűség kizárása érdekében boncolást rendeltek el.

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított eljárást. A további lépések a boncolás eredményétől függnek.