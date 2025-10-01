Régió

Egy édesanya, az újszülöttje és egyéves gyermeke vesztették életüket a jénei balesetbe – másik három gyermek félárva lett

jénei

Joj/Képernyőkép

A baleset hétfő este Jéne (Janice) és Rimaszécs (Rimavská Seč) közötti útszakaszon történt.

Amint arról korábban beszámoltunk, a tragédia hétfőn az esti órákban történt, amikor egy személyautó egyelőre ismeretlen okból letért az útról, az árokba csúszott és összetört. Az autóban heten utaztak. 

A legújabb információk szerint a 22 éves nő, aki életét vesztette a balesetben, a további két áldozat, egy egyéves gyermek és egy párnapos újszülött, édesanyja volt. A 22 éves anya és az egyéves a helyszínen vesztették életüket, a kisbaba a kórházban hunyt el sérülései következtében. A kocsiban utazó hat-, négy- és hároméves gyermek félárvák lettek.

Mint kiderült, a sofőrnek, a 21 éves Ladislavnak csak két hónapja volt jogosítványa, de egyelőre nem világos, mi okozta közvetlenül a balesetet. Az információk szerint Ladislav, az elhunyt édesanya sógora volt. Ő és a gyermekek kórházban vannak, állapotuk jelenleg stabil.

Szörnyű. Még soha nem történt ilyen a faluban, nagyon jól ismerjük őket. Tisztességes családról van szó

 – mondta a Markízának Martinovics Márta, Jéne polgármestere.

A rendőrség halálokozás vétsége miatt indított eljárást, a baleset körülményeit és pontos okát továbbra is vizsgálják.

