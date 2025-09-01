Pénteken egy 42 éves férfi támadt rá egy 35 éves nőre a szenci vasútállomáson. A konfliktust veszekedés előzte meg.
Egy agresszív férfi támadt egy nőre és egy férfira Szencen
A nő az arcán és a lábán sérült meg. Ezt követően a férfi egy csákánnyal megrongálta az ajtót, és a szomszédos helyiségben egy 37 éves férfira támadt. A csákánnyal a nyakán okozott sérülést. Erről a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatott a közösségi oldalán.
„A járőrök a helyszínen letartóztatták az agresszív 42 éves férfit, a sérült nőhöz pedig mentőt hívtak” – tájékoztattak a rendőrök. A sérült férfit mentővel szállították kórházba.
