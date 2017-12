Egész Dél-Szlovákiában világít a békeláng a cserkészeknek köszönhetően

Dunaszerdahely | December 24-én már több mint 150 szlovákiai magyar településen ragyog a Betlehemi Békeláng, emlékeztetve mindannyiunkat a béke fontosságára. A felvidéki békeláng-staféta idén december 17-én indult, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség komáromi központi lángátadóját követően. A cserkészek jóvoltából huszonhatodik éve világítja meg otthonainkat a béke lángja Pozsonytól Királyhelmecig.

A Betlehemi Békelángot a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői 2017. december 16-án vették át a bécsi központi lángátadó ünnepségen az idei lánggyermektől, Tobiastól. Másnap a cserkészszövetség 11 cserkészcsapata vitte el otthonába, majd adta tovább a többi cserkészcsapatnak, egyházközösségeknek, és mindenkinek, aki szívesen látja otthonában a béke szimbólumát. A cserkészek idén is a szlovák cserkésztestvéreikkel közösen vitték a lángot a nagyszombati érsekhez, Orosch Jánoshoz.



A békelángot minden cserkészcsapat más-más módon adja át saját közösségének. A legtöbben a templomba viszik be ünnepélyesen, ahonnan a hívek hazavihetik saját lámpásaikban. De sokan járnak házról házra is a béke szimbólumával advent utolsó szakaszában vagy december 24-én délelőtt. Az SZMCS 1991-ben hozta el először Felvidékre a lángot, akkor egy cserkészekből összeállt csapat juttatta el az összes cserkészcsapatnak. A békeláng gyalog, autóval, tömegközlekedéssel utazott ebben az évben is, a szlovák cserkésztestvérek Szlovákia vasútvonalán vitték a lángot egészen az ország legmagasabb pontjára a Magas-Tátrába is.



„Meg kell becsülnünk, hogy olyan területen élhetünk ebben a világban, ahol a mindennapokat nem árnyékolja be háború. A béke fontos kincsünk, és elsősorban önmagunkban kell megtalálnunk a békét, saját belső békénket. A karácsonyi időszak tökéletes erre, ilyenkor mindenki le tud egy kicsit lassulni, megpihenünk, örülünk a családunkkal töltött időnek. A békeláng célja, hogy emlékeztessen minket arra, hogy a békére és a szeretetre nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján szükségünk van. És ahhoz, hogy ezeket megkapjuk, nekünk is meg kell tanulnunk adni. Nagyon örülünk, hogy ezt az üzenetet mi, cserkészek tudjuk közvetíteni a világnak és szűkebb régiónknak” – mondta Lépes Lívia, az SZMCS idei békeláng-koordinátora.



A láng idei útjáról a Betlehemi Békeláng SZMCS által működtetett honlapján (lang.szmcs.sk) vagy Facebook oldalán (facebook.com/betlehemilang) találnak rövid beszámolókat, fotókat az érdeklődők. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki csatlakozott hozzájuk nem csak a láng, hanem a béke fontosságának terjesztésében, és ezúton kíván áldott, békés ünnepeket mindenkinek.