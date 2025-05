Dzsippel sétáltatta a kutyát a vetésen át – a mezőgazdászok munkáját sokan semmibe veszik

Folyamatos a vetés és a földutak tönkretétele

Bármilyen bizarr is az eset, valójában csak a jéghegy csúcsát jelenti. Lelkes Péter gyorsan rátér az általános problémára. A különféle gépjárművek ugyanis másutt is letapossák a vetést, ráadásul még a mezei utakat is károsítják azzal, hogy kapartatják, faroltatják a gépeket.

A quad egy katasztrófává vált a mai világban. Akár megengedhetik maguknak, akár nem, mindenki ilyet vesz. Aztán a hétvégén megtámadják a természetet, mert a modern természetjárás már nem gyalogosan, vagy lóháton történik, hanem quaddal

– bosszankodik.

A lakszakállasi szövetkezet a megszaporodott esetek miatt elkezdett betontömböket rakni az általuk művelt földek bejáratához. Gyorsan megállapítjuk a gazdával, hogy úgy festenek, mint valami katonai műszaki záróvonal. Mindenesetre így próbálják legalább részlegesen akadályozni azt, hogy az illetéktelen személyek szélesebb gépjárművekkel hajtsanak be a mezőgazdasági területre.

Az is gyakran megesik, hogy egyvalaki nyomot gyúr a vetésbe, amelyet aztán mások is elkezdenek használni.

Ez ugyanolyan, mint a szemetelés. Csak az első csikket nehéz eldobni. Mert ha aztán azt látom, hogy valahol már ott hever egy, akkor nyugodtan mellé dobom enyémet is, s azt mondhatom, nem én voltam, nem én kezdtem

– teszi hozzá a fiatal gazda.