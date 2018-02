Durvul a vajkai komp körüli vita

Vajka/Felbár/Keszölcés | Tovább gyűrűzik a vita a Vajka és Keszölcés közti kompjárat körül. A helyzetet csak bonyolítja az érintett települések polgármesterei között kialakult nézeteltérés.

Bodak, Doborgaz és Vajka lakosai csak komppal tudnak átkelni a Dunán. A doborgaziak csipkártyájukkal előnyt élveznek a kompra jutásnál, a vajkaiaknak és a bodakiaknak várniuk kell. A Vízgazdálkodási Építővállalat megváltoztatná a rendszert, de a módosítással nem minden településvezető ért egyet.

Lecserélték a jó rendszert?

„A Vízgazdálkodási Építővállalat állítása, hogy hat polgármester közösen kérte az új csipkártyás rendszer bevezetését, félrevezető. Csak azt kértük, tegyenek rendet a meglevőben, vagyis szűrjék ki azokat a sofőröket, akik jogosulatlanul használják az elsőbbségi átkelést lehetővé tevő csipkártyát a kompra jutásnál. A vezérigazgató valószínűleg okot keres arra, miért kellett az eleinte jól működő rendszert lecserélni. Miért kellett, nem kis befektetéssel, újabbat kiépíteni. A megoldás, amit választott, visszaélésekre ad lehetőséget, mert a csipkártyákat ugyan nem lehet másolni, de erre nincs is szükség. Elég, ha bárkinek kölcsönadjuk, gond nélkül használhatja boldog-boldogtalan. A legfontosabb azonban az, hogy megsértik a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényt, amikor a lakosok nevét és gépkocsijuk rendszámát tartalmazó listát követelik tőlünk. Ezzel bennünket is törvénysértésre kényszerítenek. A Vízgazdálkodási Építővállalat előző vezetésével rendszeresen egyeztettünk, informáltuk a lakosokat, minden működött, és mindenki elégedett volt. Vajkán csak az élvezett előnyt a kompra jutásnál, aki jogosult volt rá. Bízom benne, hogy a környezetvédelmi miniszter felelősségre vonja azokat, akik a kialakult helyzetről tehetnek, mivel az eseményeket már a kormányfő is követi” – fogalmazott Álló Donát, Vajka polgárestere.

Bodó István, Felbár polgármestere szerint nem a településvezetők kérték a rendszám leolvasásán alapuló rendszer megváltoztatását, mert az jól működött. A Vízgazdálkodási Építővállalat előző vezetése rendszeresen ellenőrizte, és szükség esetén javította a rendszert működtető berendezéseket. 2017 elején a vállalat új vezetése bekérette Bodak, Doborgaz, Felbár, Keszölcés, Szarva és Vajka polgármesterét, és közölték velük, új elsőbbségi rendszert vezetnek be. A polgármesterek remélték, ezzel megoldódnak a tucatjával másolt kalóztávirányítók okozta gondok, ami az előző rendszer egyetlen hátulütője volt.

Ügyeskedők előnyben

Mind a hat érintett község 5 darab távirányítót kapott, amelyekkel a komp felhajtója előtti sorompó nyitható. Elvileg ezeket a távirányítókat csak indokolt esetben lehetne használni, de néhány ügyeskedő százával gyártotta a nem hivatalos másolatokat, ezzel értelmetlenné téve az elsőbbségi rendszert. „Nem vagyok műszaki szakember, de talán elég lett volna a távirányítók újrakódolása, nem kellett volna új rendszert kiépíteni. Felbárról húszan jogosultak elsőbbséggel feljutni a kompra, de az úgynevezett benti falvak lakosainak ez létszükséglet, hiszen munkába, ügyes-bajos dolgaik intézése végett, de a nagyobb bevásárláshoz is naponta át kell kelniük a Dunán” – mondta Bodó István.

Lapunk birtokába jutott az a kétnyelvű levél, amelyet a Vízgazdálkodási Építővállalat küldött Bodak, Doborgaz és Vajka lakosainak, amelyben minden viszály és gond forrásaként Álló Donát polgármestert nevezik meg.

Sok lakos, kevés engedély

A levél része egy táblázat, amelyben a községek lakosainak száma és a kiadott távirányítók száma szerepel. Mivel a távirányítókból egyet sem adtak ki, valószínűleg az elsőbbségi bejutási engedélyekről van szó (a levél szlovák megfelelőjében a távirányítót egyébként „rezidenšre” fordították, ami további félreértésre adhat okot). A táblázat szerint Bodak 271 lakosának 199 engedélyt adtak ki, Doborgaz 450 lakosára 220 jut, Vajka 468 lakosára pedig 381 elsőbbségi bejutásra jogosító engedélyt adtak ki. Keszölcés 152 lakosa 59 engedélyt kapott, Felbár 1243 lakosa csak 20-at, Szarva 1145 lakosára mindössze 11 engedély jut. Egyértelmű, hogy Vajkán adták ki a legtöbb engedélyt, amit a polgármester azzal magyaráz, hogy sok helyi lakosnak több autója van, illetve, hogy a szolgálati autókat is bejelenthetik a helyiek. „Keszölcés lakossága rendszeresen panaszkodott, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően, és ezt többször is jeleztük a Vízgazdálkodási Építővállalatnak. Továbbá tudomásunkra jutott, hogy a távirányítókat lemásolták, és így illetéktelen személyekhez került, de sajnos ezt nem tudjuk bizonyítani” – közölte lapunkkal Orosz Ágošton Erika, Keszölcés polgármestere.

Somogyi Katalin