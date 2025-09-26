A 34 éves gyanúsított beismerte tettét.
Dunaszerdahelyi ékszerüzletből szökött el a férfi a felpróbált arany nyaklánccal
Kedd délután egy férfi több mint hatezer euró értékben lopott el egy arany nyakláncot egy dunaszerdahelyi ékszerüzletből.
A gyanúsított az egyik üzletben arra kérte az eladót, hogy szeretné felpróbálni a láncot medállal együtt, ám amint kézbe kapta az ékszert, futásnak eredt. Egy várakozó Audi személyautóba pattant be, majd társával együtt ismeretlen helyre távozott.
A rendőrök azonnal nyomozásba kezdtek, és helyismeretüknek köszönhetően rövid időn belül sikerült azonosítaniuk és előállítaniuk a férfit. A bizonyítékok hatására a 34 éves gyanúsított beismerte tettét.
Ellene lopás vétsége miatt indult eljárás. A törvény értelmében akár két év szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Az ügyet szupergyors eljárásban vizsgálják, így a férfi rövidesen bíróság elé áll.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.