Dunaszerdahelyi ékszerüzletből szökött el a férfi a felpróbált arany nyaklánccal

Kedd délután egy férfi több mint hatezer euró értékben lopott el egy arany nyakláncot egy dunaszerdahelyi ékszerüzletből.

A gyanúsított az egyik üzletben arra kérte az eladót, hogy szeretné felpróbálni a láncot medállal együtt, ám amint kézbe kapta az ékszert, futásnak eredt. Egy várakozó Audi személyautóba pattant be, majd társával együtt ismeretlen helyre távozott.

A rendőrök azonnal nyomozásba kezdtek, és helyismeretüknek köszönhetően rövid időn belül sikerült azonosítaniuk és előállítaniuk a férfit. A bizonyítékok hatására a 34 éves gyanúsított beismerte tettét.

Ellene lopás vétsége miatt indult eljárás. A törvény értelmében akár két év szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Az ügyet szupergyors eljárásban vizsgálják, így a férfi rövidesen bíróság elé áll.