Drogterjesztés miatt őrizetbe vettek négy személyt Rimaszombatban

A rimaszombati rendőrség kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vett 4 személyt. A bevetés során gyanús anyagokat foglaltak le, melyeket szakértői vizsgálatra küldtek – tájékoztatott a közösségi hálón a Besztercebányai Kerületi Rendőrkapitányság.
A nyomozó kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt indított büntetőeljárást. „Az ügy kapcsán őrizetbe vettünk 4 gyanúsítottat. Két személyt később szabadlábra helyeztünk, a másik kettő jelenleg fogdában tartózkodik” – pontosított a rendőrség.
A szerdai házkutatás során a rendőrség olyan anyagokat foglalt le, melyek kábítószeres bűncselekmény gyanúját keltik.
„A lefoglalt anyagokat szakértői vizsgálatra küldtük, hogy megtudjuk, honnan származnak. Ha az eljárás engedi, több információt is nyújtunk az eset kapcsán” – tette hozzá a rendőrség.
