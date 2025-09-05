Drogterjesztés miatt őrizetbe vettek négy személyt Rimaszombatban

Az író szelleme a művein keresztül él tovább az utókorban. De ahhoz, hogy a kollektív emlékezet részévé váljon az alkotó, szükséges, hogy a hétköznapjainkba is beépüljön, neve szembejöjjön az utcán egy-egy táblán, plakáton, feliratban (Jókai utca, Jókai Színház, Jókai Napok), a szobra mellett elsétálhassunk nap mint nap, vagy épp leülhessünk vele egy tányér gőzölgő leves társaságában (Jókai bableves). Hogyan kapott szárnyra és érlelődött a Jókai-kultusz Komáromban? Galo Vilmos történésszel, a Duna Menti Múzeum munkatársával jártunk utána.