Drogos sofőr menekült Audival, zsákutcában ért véget a rendőri hajsza

A rendőrök egy Audi Q7-est üldöztek éjszakai szolgálatuk során Nyitrán, miután annak sofőrje veszélyesen vezetett, és nem tett eleget a megállításra irányuló fény- és hangjelzéseknek. A férfi ahelyett, hogy megállt volna, még nagyobb sebességre kapcsolt, végül egy zsákutcába hajtva elveszítette uralmát a jármű felett.

Ezt követően az autóban utazó négy személy – három férfi és egy nő – megpróbált elszökni, de a járőrök utolérték őket. A rendőrök szolgálati fegyver alkalmazásának kilátásba helyezésével szólították fel őket arra, hogy feküdjenek a földre. A nő a helyszínen azt állította, hogy terhes.

A sofőr elismerte, hogy jogosítványát korábban bevonták, és 2027 májusáig eltiltották a járművezetéstől. Bevallotta továbbá, hogy drogot fogyasztott vezetés előtt. A helyszíni gyorsteszt metamfetaminra pozitív eredményt mutatott, a kórházi vizsgálat pedig a marihuána jelenlétét is kimutatta.

A rendőrök a gépkocsi közelében több gyanús csomagolást és fehér, kristályos anyagot tartalmazó tasakokat találtak, amelyeket lefoglalták. Egy rendőrkutya a jármű belsejében is kábítószer-nyomokra utaló jelzéseket adott.

Az ügyben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás.