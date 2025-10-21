Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Csallóközaranyoson (FOTÓK)

A komáromi rendőrök múlt héten Csallóközaranyoson őrizetbe vettek egy 36 és egy 30 éves férfit, akik a megalapozott gyanú szerint drogkereskedelmet folytattak.

A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság közleményéből kiderült, hogy az elkövetők további értékesítés céljából szereztek be metamfetamint és marihuánát.

A rajtaütés keretében a rendőrök házkutatást tartottak, amely során lefoglalták a kábítószereket és az illegális tevékenységből származó készpénzt.

Mindkét férfival szemben drog előállítása, birtoklása, illetve kábítószer-kereskedelem miatt büntetőeljárás indult, jelenleg előzetes letartóztatásban várják a bíróság és az ügyészség további döntését.