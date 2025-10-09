Régió

Drogfutárt fogtak Gútán a rendőrök, órákra lezárták a Vág-hidat

razzia guta

Fotó: gutaonline.sk

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Rendőrségi akció zajlott szerda este a Vág-hídon Gútán, az érintett útszakaszt három órán keresztül elzárták a forgalom elől.

„A nyitrai rendőrség kábítószerellenes egysége razziát tartott Gúta térségében. A bevetés során a pozsonyi különleges rendőri egység (PPÚ) megállított egy autót, amelyben feltételezhetően kábítószert szállítottak”

– tájékoztatta a Gútaonline.sk portált Tomáš Havetta, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A razzia keretében a rendőrök őrizetbe vettek egy 45 éves férfit, az autó egyik utasát, akinél ismeretlen eredetű, fehér színű, kristályos anyagot találtak. A lefoglalt anyagot szakértői vizsgálatra küldték.

A jármű megállítása során az egyik rendőrautó megsérült. Az incidens miatt a Komáromi Járási Rendőrkapitányság külön eljárást indított hivatalos személy elleni támadás ügyében. A rendőrség nyomozója emellett eljárást indított tiltott kábítószer-gyártás és -kereskedelem gyanújával.

A portál cikke szerint az érintett útszakaszon nagyjából 3 órás lezárást követően 22.50-kor indult újra a forgalom.

Gúta
Vág-híd
lezárás
drogfutár
kábítószer
drogdíler
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?