Drogfutárt fogtak Gútán a rendőrök, órákra lezárták a Vág-hidat

„A nyitrai rendőrség kábítószerellenes egysége razziát tartott Gúta térségében. A bevetés során a pozsonyi különleges rendőri egység (PPÚ) megállított egy autót, amelyben feltételezhetően kábítószert szállítottak”

– tájékoztatta a Gútaonline.sk portált Tomáš Havetta, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A razzia keretében a rendőrök őrizetbe vettek egy 45 éves férfit, az autó egyik utasát, akinél ismeretlen eredetű, fehér színű, kristályos anyagot találtak. A lefoglalt anyagot szakértői vizsgálatra küldték.

A jármű megállítása során az egyik rendőrautó megsérült. Az incidens miatt a Komáromi Járási Rendőrkapitányság külön eljárást indított hivatalos személy elleni támadás ügyében. A rendőrség nyomozója emellett eljárást indított tiltott kábítószer-gyártás és -kereskedelem gyanújával.

A portál cikke szerint az érintett útszakaszon nagyjából 3 órás lezárást követően 22.50-kor indult újra a forgalom.