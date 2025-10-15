Régió

Diplomatarendszámos limuzin borult a tetejére Pozsony központjában

A tvnoviny.sk portál olvasójának helyszíni felvétele

A baleset miatt komoly torlódás alakult ki a fővárosban.

Diplomatarendszámos limuzin balesetezett szerdán reggel a pozsonyi Óváros (Staromestská) utcában – tájékoztatott a Markíza hírportálja.

„Tetejére borult egy személygépkocsi, a helyszínre mentőegységeket riasztottak. Az érintett útszakaszon mindkét irányban fennakadások és késések várhatók”

– áll a Zelená vlna Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Sajtóértesülések szerint egy georgiai diplomata rendszámú luxusautó borult fel, és a balesetben két parkoló gépjármű is megrongálódott.

