Diplomatarendszámos limuzin borult a tetejére Pozsony központjában

A tvnoviny.sk portál olvasójának helyszíni felvétele
A baleset miatt komoly torlódás alakult ki a fővárosban.
Diplomatarendszámos limuzin balesetezett szerdán reggel a pozsonyi Óváros (Staromestská) utcában – tájékoztatott a Markíza hírportálja.
„Tetejére borult egy személygépkocsi, a helyszínre mentőegységeket riasztottak. Az érintett útszakaszon mindkét irányban fennakadások és késések várhatók”
– áll a Zelená vlna Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.
Sajtóértesülések szerint egy georgiai diplomata rendszámú luxusautó borult fel, és a balesetben két parkoló gépjármű is megrongálódott.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.