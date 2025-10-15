Helyreállt a vasúti közlekedés Szádalmásnál

A ŽSR tájékoztatása szerint rendkívül nehéz volt kiemelni a lentőn lecsúszott mozdonyt és vagont. Miután a kocsikat mindkét szerelvényről lekapcsolták, a mozdony és a vagon kiemelésén dolgoztak a szakemberek, amelyek a lejtőn, körülbelül 30-50 méterrel a pálya szintje alatt voltak.

„Mivel szabványos emelőberendezéseket nem lehetett használni, a kocsit fokozatosan, speciális kötélrendszer segítségével kellett leengedni a biztonsági szakértők folyamatos felügyelete mellett” – magyarázta Lániková, és hozzátette, a következő napokban tájékoztatni fognak a szakaszon való áthaladási sebességről.

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) tájékoztatása szerint a hétfői balesetben érintett utasok személyes tárgyait összegyűjtötték, és a kassai (Košice) vasútállomásra, a ZSSK ügyfélközpontjába szállították. „Nyitvatartási időben, 6.40 és 17.50 között lehet átvenni őket. A központ a [email protected] e-mail-címen is elérhető” – mondta Ján Baček, a ZSSK szóvivője.

A vállalat közölte, érvényes biztosítása van az ilyen balesetekre. A jogszabályoknak megfelelően a ZSSK felveszi a kapcsolatot az R 913-as és a 914-es vonat összes utasával. „Az incidens kivizsgálása után kártérítést fizetünk az érintetteknek” – tette hozzá Baček.

Hétfőn délelőtt, röviddel 10 óra után két gyorsvonat ütközött össze egy alagút előtt Szádalmás közelében, azon a szakaszon, ahol a sínek keresztezik egymást, és összefutnak. Összesen mintegy száz ember utazott a vonatokon, a legtöbb utas megsérült. Hét sérült állapota válságos, 14-en közepesen súlyos, 48-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A vasúti forgalom kedden este részben helyreállt az érintett szakaszon.

A rendőrség közveszélyokozás ügyében indított büntetőeljárást. A ZSSK és a ŽSR is vizsgálja a baleset körülményeit. A közlekedési minisztérium is vizsgálatot indított, elemzik a körülményeket, és biztonsági intézkedések bevezetését javasolja.