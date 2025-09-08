Valószínűleg defekt miatt csapódott a kamion egy busznak Somodinál

Régió

Defekt miatt csapódott a busz és kamion egymásnak Somodinál

Fotók: Facebook/rendőrség/HaZZ

Valószínűleg defekt okozta a tragikus balesetet Somodi (Drienovec) mellett, ahol kamion ütközött egy autóbusszal. Az elsődleges információk szerint a kamion sofőrje azt nyilatkozta a rendőröknek, defektet kapott, aminek következtében áthajtott a szembejövő forgalom sávjába – tájékoztatott Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

„A rendőrök alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá a teherautó sofőrjét, valamint kábítószer-gyorstesztet is végeztek. Mindkettő negatív eredményt mutatott” – jelentette ki. Csak a sofőr tartózkodott a kamionban.

Az autóbuszban 32 utas utazott, akik különféle sérüléseket szenvedtek. A busz sofőrjét kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe. „A halottszemle után megtudjuk, volt-e alkohol vagy kábítószer a szervezetében” – tette hozzá Ivanová.

A Tűzoltó és Műszaki Mentőszolgálat evakuációs autóbusszal vitte kórházba azokat az utasokat, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek el. A többi sérültet mentőautókkal szállították kórházba.

A menetrend szerinti járat hétfőn reggel ütközött egy teherautóval Somodi mellett, a Kassa-vidéki járásban. Az utat lezárták. Az autóbusz sofőrje belehalt sérüléseibe, egy ember súlyos, kilenc közepesen súlyos, huszonhárom pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház a baleset miatt aktiválta a traumatológiai tervét.

