A közbeszerzési közlönyben megjelent adatok szerint a költségek 799 109,14 euróra rúgnak, áfával, a kivitelezőnek 150 munkanap alatt kell végeznie az építéssel.
Deáki megkezdte a vágsellyei kerékpárút építésének előkészítését
Az engedélyt kétsávos, kerékpárosokat és gyalogosokat szolgáló út építésére adták ki a III/1366-os úton, a Vágsellye és Deáki közötti 1,56 kilométeres szakaszon.
A projekt része az ipari létesítményekhez vezető lejáratok kiépítése, áthelyeznek néhány buszmegállót is, elektromos vezetékeket helyeznek el és vízelvezető árkot építenek.
