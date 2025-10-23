Deáki megkezdte a vágsellyei kerékpárút építésének előkészítését

Az engedélyt kétsávos, kerékpárosokat és gyalogosokat szolgáló út építésére adták ki a III/1366-os úton, a Vágsellye és Deáki közötti 1,56 kilométeres szakaszon.

A projekt része az ipari létesítményekhez vezető lejáratok kiépítése, áthelyeznek néhány buszmegállót is, elektromos vezetékeket helyeznek el és vízelvezető árkot építenek.