Dagad a Happy Travel-botrány: eddig több száz feljelentés érkezett a bedőlt utazási irodával szemben

A Happy Travel utazási iroda július 1-jén jelentette be, hogy csődbe ment – azóta nem tudja teljesíteni kötelezettségeit sem ügyfeleivel, sem üzleti partnereivel szemben.

Eddig 480 feljelentést tettek a Happy Travel megkárosított ügyfelei a Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányságon – közölte Tomáš Havetta rendőrségi szóvivő.

Egyre több károsult jelentkezik, ezért egyelőre nem lehet megállapítani az okozott kár nagyságát. Akik még nem tettek feljelentést, ezt bármelyik rendőrségen megtehetik.

Havetta azt is elmondta, konkrét személy ellen egyelőre nem folyik büntetőeljárás, és további részletekről egyelőre nem tájékoztatnak.

A Happy Travel utazási iroda július 1-jén jelentett csődöt, mivel nem tudja tovább teljesíteni kötelességeit partnereivel és ügyfeleivel szemben. Roman Berkes, a Happy Travel tulajdonosa, az Utazási Irodák Szlovákiai Szövetségének elnöke egyben azonnali hatállyal lemondott az elnöki posztról.

(TASR)

Happy Travel
botrány
utazási iroda
