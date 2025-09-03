Csütörtöktől változik a vasúti menetrend egyes szakaszokon

Szeptember 4-től a pozsonyi főállomás helyett Pozsony-Újváros állomásra futnak be a Besztercebánya-Galánta-Pozsony vonalon közlekedő Urpín gyorsvonatok egyes járatai, mivel pályafelújítást végeznek a főállomás környékén – tájékoztatta a TASR-t a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK).

A menetrendváltozás valószínűleg október 28-ig lesz érvényben. Az utasok a városi tömegközlekedéssel juthatnak el a főállomásra – tette hozzá a ZSSK.

Csak négy járat menetrendje marad változatlan, a főállomásról indul az 5.52-es és a 7.52-es gyors, illetve oda érkezik a Besztercebányáról 16.15-kor és 18.15-kor induló gyors.

„Ezek a vonatok kitérővel, a Pozsony-Kelet állomáson keresztül jutnak el a főállomásra, ami 5-15 perces késéssel jár. A Pozsony-Szőlőhegy állomásra befutó vonatok a 3-as és a 4-es peronra érkeznek” – tette hozzá a társaság.

(TASR)