Régió

Csütörtökön folytatódik a meleg, felhős időjárás

temető k
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Tavaszias időjárás várja a halottak napját.

Csütörtökön változóan felhős, helyenként borult idő várható Szlovákiában – derül ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzéséből. Csapadék elszórtan fordulhat elő, főként az ország középső részén lehetnek záporok vagy gyenge eső.

A nap folyamán nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így délutánra több helyen kisüthet a nap. Reggel néhol köd képződhet. Az idő meleg marad: a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 Celsius-fok között alakul, a déli és nyugati térségekben azonban a 17–21 fokot is elérheti.

A hegyekben, 1500 méteres magasságban, körülbelül 7 fokot mérhetnek. A szél jellemzően délnyugati irányból fúj 15–35 km/órás sebességgel, helyenként 55 km/órás erősségű széllökések is előfordulhatnak, de a délutáni órákban a szél fokozatosan mérséklődik. A magasabb hegyvidéki területeken viharos, helyenként orkánerejű szél is várható.

SHMÚ
Kép: SHMÚ

(SHMÚ)

időjárás
SHMÚ
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?