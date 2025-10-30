Tavaszias időjárás várja a halottak napját.
Csütörtökön folytatódik a meleg, felhős időjárás
Csütörtökön változóan felhős, helyenként borult idő várható Szlovákiában – derül ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzéséből. Csapadék elszórtan fordulhat elő, főként az ország középső részén lehetnek záporok vagy gyenge eső.
A nap folyamán nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így délutánra több helyen kisüthet a nap. Reggel néhol köd képződhet. Az idő meleg marad: a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 Celsius-fok között alakul, a déli és nyugati térségekben azonban a 17–21 fokot is elérheti.
A hegyekben, 1500 méteres magasságban, körülbelül 7 fokot mérhetnek. A szél jellemzően délnyugati irányból fúj 15–35 km/órás sebességgel, helyenként 55 km/órás erősségű széllökések is előfordulhatnak, de a délutáni órákban a szél fokozatosan mérséklődik. A magasabb hegyvidéki területeken viharos, helyenként orkánerejű szél is várható.
(SHMÚ)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.